'Farra do INSS': comissão do Senado aprova convites para ouvir PF, AGU e CGU

- Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou a convocação dos ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União), além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para serem ouvidos no âmbito da investigação que apura o esquema fraudulento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O requerimento foi feito pelos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e Damares Alves (Republicanos-DF), que justificaram o convite como "uma oportunidade para que as autoridades envolvidas possam esclarecer à população a sua atuação na identificação deste crime contra os aposentados, bem como que medidas estão em curso para garantir sua punição e a reparação daqueles que foram lesados".

O esquema, que foi investigado pela "Operação Sem Desconto", envolvia entidades associativas que realizavam descontos mensais nos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização prévia, e resultou em prejuízos estimados em até R$ 8 bilhões e afetando cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas.

O escândalo levou à demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em 2 de maio de 2025.Parlamentares da oposição protocolaram pedidos para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso. O governo federal, por sua vez, anunciou a suspensão de todos os descontos associativos e iniciou um plano de ressarcimento aos beneficiários prejudicados

Restituição de valores

O governo iniciou, na última segunda-feira, 26, a devolução dos R$ 292 milhões descontados indevidamente na folha de pagamento de abril. O reembolso será automático e será creditado junto com os benefícios mensais até o dia 6 de junho — não é necessário solicitar.

Essa devolução acontece após a suspensão dos descontos associativos, determinada pelo INSS. Como a folha de abril já havia sido processada antes da decisão, os valores foram retidos e não foram repassados às entidades.