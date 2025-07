Federação entre PP e União Brasil deve receber aval em agosto

Cacá Leão, secretário de Governo da Prefeitura de Salvador - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

A federação União Progressista - junção entre o União Brasil e o PP - deve ser formalizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já no início do segundo semestre. O prazo foi estipulado pelo secretário de Governo da Prefeitura de Salvador e presidente municipal do Progressistas, Cacá Leão.

“O documento já foi entregue ao TSE, e a gente está aí aguardando a homologação. Sabemos que isso não é uma coisa que é feita de imediato, tem análise de documentos, tem as questões de burocracia mesmo, mas eu acredito que no máximo, em agosto, o Tribunal vai dar autorização”, comentou o ex-deputado federal durante o lançamento da programação do 2 de Julho, no Teatro Gregório de Mattos, nesta sexta-feira, 27.

Cacá garantiu que não houve nenhum problema no processo que confirmou na federação, que foi tudo feito de forma correta e dentro da legalidade.

“Os dois partidos ouviram as suas executivas, foram autorizados a fazer. Tudo que está no documento é em conformidade com o que diz a lei, então agora é só burocracia, e dentro de muito pouco tempo a gente vai ter a formalização oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral da Federação União Progressistas”, pontuou.

Nova federação

A União Progressista foi oficializada no final de abril. O bloco contará com a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados, tendo assim a maior bancada da Casa, e 14 senadores, além de seis governadores e 1.343 prefeituras.

A federação ainda terá o maior fundo partidário do país para as eleições de 2026, ultrapassando o Partido Liberal (PL).

Essa é a quarta federação partidária formada no país. As demais em vigor são Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Psol/Rede e PSDB/Cidadania.