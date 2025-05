União Brasil e PP mudam federação por causa de partido de esquerda

Federação entre União Brasil e PP foi confirmada no final ed abril - Foto: Divulgação

Os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, precisaram fazer uma alteração na sigla originada da federação entre os dois partidos.

A junção entre os dois partidos será batizada de União Progressista Brasileira (UPB). Inicialmente, a ideia era registrar apenas União Progressista, mas a sigla UP já é utilizada pelo partido Unidade Popular, que é de esquerda e validado pelo TSE desde 2019.

De acordo com a CNN, para não serem acusados de plágio, dirigentes da federação ampliaram a sigla para UPB. A intenção é continuar usando a propaganda de UP, mas para fins de registro formal haverá a inscrição de uma letra a mais.

Ainda conforme a publicação, a formalização do registro irá ocorrer na semana que vem, após retorno de viagem aos Estados Unidos, que os dois farão juntos com outros parlamentares, em comitiva com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Maior bancada

A federação partidária entre o União Brasil e o PP, foi oficializada no dia 29 de abril, durante cerimônia no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília. O bloco contará com a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados.

A federação ainda terá o maior fundo partidário do país para as eleições de 2026, ultrapassando o Partido Liberal (PL).

Essa é a quarta federação partidária formada no país. As demais em vigor são Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Psol/Rede e PSDB/Cidadania, que anunciaram rompimento em março deste ano.