Ferrari, BMW, Porsches: veja frota de investigados na fraude do INSS

Carros de luxo foram apreendidos durante a Operação Sem Desconto - Foto: Divulgação / PF

Uma vasta frota de carros de luxo foi revelada como algumas das propriedades dos investigados pela Polícia Federal (PF) no esquema bilionário de fraude contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quando a PF cumpriu 211 mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse, sem citar a quem pertence, que foram apreendidos “vários carros, Ferrari, Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 15 milhões, em um único alvo” do esquema.

Um levantamento feito pelo portal Metrópoles mostrou algumas das frotas milionárias que mostram a vida luxuosa dos envolvidos na fraude do INSS.

O ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, sua companheira, Thaisa Hoffmann Jonasson, e duas empresas a qual ela é sócia e receberam valores no esquema do INSS, acumulam uma frota de pelo menos nove carros. De acordo com levantamento com base na tabela Fipe, os carros custam mais de R$ 3 milhões.

Antonio Carlos Camilo Antunes, lobista conhecido como “Careca do INSS” por conta de sua influência no órgão, a esposa dele, Tânia Carvalho dos Santos e o filho do casal contam com dezenas de carros e motos registrados em seus nomes, ou no nome de empresas as quais são sócios.

Uma diligência na casa do filho do lobista, em março, encontrou uma BMW avaliada em R$ 250 mil, em nome da Brasilia Consultoria – uma sociedade dele com o pai —, e um Audi de R$ 780 mil, registrado em nome do “Careca do INSS”, estacionados na garagem.

Exatamente um mês depois, uma busca e apreensão foi feita no endereço, e os veículos não foram encontrados, mas foram apreendidos cinco carros e duas motos. Uma das motocicletas, uma Triumph Tiger, custa cerca de R$ 130 mil. O carro mais caro apreendido foi um Porsche Taycan, que vale pelo menos R$ 500 mil.

Porsches

A PF identificou sete Porsches com Antonio Carlos e o filho. Outro dono de veículo da mesma marca citado na investigação é Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da entidade Amar Brasil, entidade que recebeu R$ 143,2 milhões de descontos de aposentadorias, em dois anos.

A médica Thaisa Hoffmann Jonasson, mãe do filho do procurador afastado Virgílio Oliveira Filho, também possui dois Porsches, segundo a PF. Um carro da mesma marca está em nome da empresa Orleans Viagens e Turismo, que recebeu R$ 5,2 milhões da Contag, uma das entidades investigadas na farra do INSS.

Ela também aparece como dona de um Volvo avaliado em cerca de R$ 300 mil em uma base de informações consultada pela PF, porém, segundo outro banco de dados, também verificado pelos investigadores, o carro seria da empresa Brasília Consultoria, uma das que Antonio Carlos Camilo Antunes e Milton Salvador de Almeida Júnior eram sócios.

Há, ainda, um 12º Porsche, que não foi contabilizado, pois trata-se de uma réplica. Milton Salvador de Almeida Júnior, sócio de cinco empresas ligadas ao “Careca do INSS”, possui, segundo a PF, uma imitação do Porsche Spyder 550 feito pela brasileira Chamonix.