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FAMÍLIA CRESCEU

Filho mais novo de Lula será pai e presidente terá o décimo neto

Lula tem nove netos e uma bisneta

Redação
Por Redação
A pedagoga Tamyres Dutraem anunciou a gravidez em seu perfil no Instagram.
A pedagoga Tamyres Dutraem anunciou a gravidez em seu perfil no Instagram. - Foto: Reprodução / Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será avô pela décima vez. A noiva de seu filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva, anunciou a gravidez nesta segunda-feira, 22.

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“Estamos grávidos! Nossa Liz foi planejada com muito amor, sonhada em cada detalhe”, postou a pedagoga Tamyres Dutraem seu perfil no Instagram. Ela está com Luís Cláudio desde meados de 2024.

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Até o momento, Lula tem nove netos e uma bisneta. O presidente tem cinco filhos — quatro homens e uma mulher, Lurian.

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Avó gravidez Lula

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