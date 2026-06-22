Filho mais novo de Lula será pai e presidente terá o décimo neto

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será avô pela décima vez. A noiva de seu filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva, anunciou a gravidez nesta segunda-feira, 22.

“Estamos grávidos! Nossa Liz foi planejada com muito amor, sonhada em cada detalhe”, postou a pedagoga Tamyres Dutraem seu perfil no Instagram. Ela está com Luís Cláudio desde meados de 2024.

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Até o momento, Lula tem nove netos e uma bisneta. O presidente tem cinco filhos — quatro homens e uma mulher, Lurian.