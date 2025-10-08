Menu
POLÍTICA
AVANÇO

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Texto está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça da casa

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/10/2025 - 12:03 h | Atualizada em 08/10/2025 - 14:27
Reunião da CCJ no Senado
Reunião da CCJ no Senado -

O fim da escala 6x1 voltou a ganhar força em Brasília nesta quarta-feira, 8. Na manhã de hoje, o projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), será votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O texto, que terá a relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), está no último item da pauta de discussão do colegiado, antes os congressistas se debruçam sobre outros temas como:

  • Aumento do tempo de internação de menores;
  • Povos indígenas e comunidades quilombolas;
  • Ajuste das regras para descanso dos motoristas.

A tendência é que a matéria seja aprovada na comissão e siga para apreciação dos demais senadores em plenário nesta tarde.

O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), diz que o tema será debatido amplamente antes da votação final.

“Vamos ter audiências publicas para debater exaustivamente este assunto da redução de jornada de trabalho semanal", declarou o senador baiano.

Nas redes sociais, Paim afirmou que a iniciativa é "um passo gigantesco na luta pelo direitos de quem trabalha".

“Trabalhador que descansa é trabalhador que tem escolha e que não se vende. Está pronta para ser votada na CCJ do Senado a PEC 148/2015 para reduzir a jornada de trabalho”, informou Paulo Paim nas redes sociais.

“Nesta quarta-feira, dia 08, vamos viver um dia histórico para o Brasil e, sobretudo, para a classe trabalhadora! Na Comissão de Constituição e Justiça, apresentarei o nosso relatório em defesa da redução da jornada de trabalho”, disse.

A deputada Erika Hilton, que apresentou a proposta na Câmara dos Deputados, também está na sala da CCJ acompanhando a discussão do caso.

x