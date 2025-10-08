AVANÇO
Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista
Texto está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça da casa
Por Gabriela Araújo
O fim da escala 6x1 voltou a ganhar força em Brasília nesta quarta-feira, 8. Na manhã de hoje, o projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), será votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
O texto, que terá a relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), está no último item da pauta de discussão do colegiado, antes os congressistas se debruçam sobre outros temas como:
- Aumento do tempo de internação de menores;
- Povos indígenas e comunidades quilombolas;
- Ajuste das regras para descanso dos motoristas.
A tendência é que a matéria seja aprovada na comissão e siga para apreciação dos demais senadores em plenário nesta tarde.
Leia Também:
O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), diz que o tema será debatido amplamente antes da votação final.
“Vamos ter audiências publicas para debater exaustivamente este assunto da redução de jornada de trabalho semanal", declarou o senador baiano.
Nas redes sociais, Paim afirmou que a iniciativa é "um passo gigantesco na luta pelo direitos de quem trabalha".
“Trabalhador que descansa é trabalhador que tem escolha e que não se vende. Está pronta para ser votada na CCJ do Senado a PEC 148/2015 para reduzir a jornada de trabalho”, informou Paulo Paim nas redes sociais.
“Nesta quarta-feira, dia 08, vamos viver um dia histórico para o Brasil e, sobretudo, para a classe trabalhadora! Na Comissão de Constituição e Justiça, apresentarei o nosso relatório em defesa da redução da jornada de trabalho”, disse.
A deputada Erika Hilton, que apresentou a proposta na Câmara dos Deputados, também está na sala da CCJ acompanhando a discussão do caso.
Veja
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes