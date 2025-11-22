Fim do ordem e progresso? Lema do Brasil pode mudar a pedido de deputado

Bandeira do Brasil durante ato contra a PEC da Anistia e da Blindagem, no MASP. - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

“Ordem e progresso”, assim está estampado o lema do país em sua bandeira desde novembro de 1889.

A frase, contudo, corre o risco de ser modificada após um projeto apresentado pelo deputado federal Chico Alencar (PSOL-SP).

O parlamentar quer incluir a palavra amor na bandeira do Brasil, pois, segundo ele, o lema adotado até os dias atuais resumiu a frase de forma parcial.

Nesse sentido, a bandeira do país passará a chamar-se da seguinte forma: “Amor, Ordem e Progresso”, para seguir o que foi proposto no lema positivista de Augusto Comte. “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”.

O parlamentar argumenta ainda que a inclusão da palavra “Amor” busca restabelecer a formulação completa descrita por Teixeira Mendes, filósofo que propôs o lema “Ordem e Progresso” na bandeira nacional.

O projeto de lei foi protocolado na Câmara dos Deputados na última terça-feira, 18, e aguarda tramitação nas comissões temáticas.