Fim do ordem e progresso? Lema do Brasil pode mudar a pedido de deputado
Medida tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília
Por Gabriela Araújo
“Ordem e progresso”, assim está estampado o lema do país em sua bandeira desde novembro de 1889.
A frase, contudo, corre o risco de ser modificada após um projeto apresentado pelo deputado federal Chico Alencar (PSOL-SP).
O parlamentar quer incluir a palavra amor na bandeira do Brasil, pois, segundo ele, o lema adotado até os dias atuais resumiu a frase de forma parcial.
Nesse sentido, a bandeira do país passará a chamar-se da seguinte forma: “Amor, Ordem e Progresso”, para seguir o que foi proposto no lema positivista de Augusto Comte. “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”.
O parlamentar argumenta ainda que a inclusão da palavra “Amor” busca restabelecer a formulação completa descrita por Teixeira Mendes, filósofo que propôs o lema “Ordem e Progresso” na bandeira nacional.
O projeto de lei foi protocolado na Câmara dos Deputados na última terça-feira, 18, e aguarda tramitação nas comissões temáticas.
