Flávio Bolsonaro acompanha julgamento de Moraes pela TV em hotel no Ceará

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O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode definir a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes no âmbito do Caso Master é acompanhado de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que também é pré-candidato à Presidência da República.

Nesta terça-feira, 15, enquanto os ministros analisam o caso, Flávio acompanha a sessão pela televisão no hotel onde está hospedado em Fortaleza, no Ceará. O senador chegou à capital cearense na noite de segunda-feira, 14, mas sua agenda pública na cidade está prevista apenas para a noite desta terça.

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Entre aliados e integrantes da campanha, a expectativa é de que a maioria dos ministros vote pela abertura da investigação contra Moraes. A aposta feita por auxiliares de Flávio é de um placar de 4 votos a 3 favorável à apuração.

Impacto eleitoral

Independentemente do resultado no Supremo, aliados do senador avaliam que Flávio pode ser beneficiado politicamente pelo julgamento.

A avaliação dentro do grupo é de que uma eventual atuação de ministros considerados próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como Flávio Dino e Gilmar Mendes, em defesa de Moraes, pode favorecer o senador no cenário eleitoral.

Na leitura dos aliados, tanto uma decisão pela abertura da investigação quanto uma eventual vitória de Moraes poderiam gerar ganhos eleitorais para Flávio.