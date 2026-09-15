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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acompanha julgamento de Moraes pela TV em hotel no Ceará

Senador acompanha sessão do Supremo pela televisão em hotel de Fortaleza

Luan Julião
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação | PL
Eleições 2026

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode definir a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes no âmbito do Caso Master é acompanhado de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que também é pré-candidato à Presidência da República.

Nesta terça-feira, 15, enquanto os ministros analisam o caso, Flávio acompanha a sessão pela televisão no hotel onde está hospedado em Fortaleza, no Ceará. O senador chegou à capital cearense na noite de segunda-feira, 14, mas sua agenda pública na cidade está prevista apenas para a noite desta terça.

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Entre aliados e integrantes da campanha, a expectativa é de que a maioria dos ministros vote pela abertura da investigação contra Moraes. A aposta feita por auxiliares de Flávio é de um placar de 4 votos a 3 favorável à apuração.

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Impacto eleitoral

Independentemente do resultado no Supremo, aliados do senador avaliam que Flávio pode ser beneficiado politicamente pelo julgamento.

A avaliação dentro do grupo é de que uma eventual atuação de ministros considerados próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como Flávio Dino e Gilmar Mendes, em defesa de Moraes, pode favorecer o senador no cenário eleitoral.

Na leitura dos aliados, tanto uma decisão pela abertura da investigação quanto uma eventual vitória de Moraes poderiam gerar ganhos eleitorais para Flávio.

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Tags

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro STF

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