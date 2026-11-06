Flávio Bolsonaro aparece ao lado de ator de Dark Horse nos EUA

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Flávio Bolsonaro, ainda senador do PL, participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), na última quinta-feira, 5, em Mar-a-Lago, propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida. Durante o evento, o parlamentar encontrou o ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta Jair Bolsonaro no filme Dark Horse.

O encontro foi registrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do senador, em uma publicação na rede social X. Nas gravação, Flávio aparece cumprimentando o ator.

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Na legenda, Eduardo escreveu: “Agora no Mar-a-Lago, Flávio Bolsonaro, em liberdade, se encontra com o ator Jim Caviezel”.

Qual foi a declaração de Flávio Bolsonaro no evento?

Além do encontro com Caviezel, o senador discursou durante a programação da CPAC. Trechos da fala foram compartilhados pelo influenciador Joey Mannarino em seu perfil no Instagram.

Durante a manifestação, Flávio comentou os cenários políticos do Brasil e dos Estados Unidos e afirmou que os acontecimentos recentes não representam o fim de seu projeto político.

“Grandes coisas estão por vir e eu sei que não foi o fim para o Brasil e eu sei que não foi o fim para a América”, declarou.

A participação do parlamentar também foi divulgada no perfil oficial da CPAC no Instagram. Ao publicar uma fotografia de Flávio, a organização destacou a presença de grupos conservadores de diferentes países na conferência.

“O CPAC está a tornar-se o lugar onde os combatentes da liberdade de todo o mundo se reúnem para conspirar, planejar e apoiar uns aos outros. Os bolsonaros passaram pelo inferno e voltaram na tentativa de tirar os comunistas do poder no Brasil”, escreveu a entidade.