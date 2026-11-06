POLÍTICA
Flávio Bolsonaro aparece ao lado de ator de Dark Horse nos EUA
Encontro com Jim Caviezel aconteceu durante conferência conservadora
Flávio Bolsonaro, ainda senador do PL, participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), na última quinta-feira, 5, em Mar-a-Lago, propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida. Durante o evento, o parlamentar encontrou o ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta Jair Bolsonaro no filme Dark Horse.
O encontro foi registrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do senador, em uma publicação na rede social X. Nas gravação, Flávio aparece cumprimentando o ator.
Na legenda, Eduardo escreveu: “Agora no Mar-a-Lago, Flávio Bolsonaro, em liberdade, se encontra com o ator Jim Caviezel”.
Qual foi a declaração de Flávio Bolsonaro no evento?
Além do encontro com Caviezel, o senador discursou durante a programação da CPAC. Trechos da fala foram compartilhados pelo influenciador Joey Mannarino em seu perfil no Instagram.
Durante a manifestação, Flávio comentou os cenários políticos do Brasil e dos Estados Unidos e afirmou que os acontecimentos recentes não representam o fim de seu projeto político.
“Grandes coisas estão por vir e eu sei que não foi o fim para o Brasil e eu sei que não foi o fim para a América”, declarou.
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A participação do parlamentar também foi divulgada no perfil oficial da CPAC no Instagram. Ao publicar uma fotografia de Flávio, a organização destacou a presença de grupos conservadores de diferentes países na conferência.
“O CPAC está a tornar-se o lugar onde os combatentes da liberdade de todo o mundo se reúnem para conspirar, planejar e apoiar uns aos outros. Os bolsonaros passaram pelo inferno e voltaram na tentativa de tirar os comunistas do poder no Brasil”, escreveu a entidade.