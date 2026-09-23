Flávio Bolsonaro gasta mais de R$ 100 mil com pesquisas de voto

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A campanha do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), declarou à Justiça Eleitoral ter gasto R$ 101,5 mil com pesquisas internas diárias de intenção de voto, os chamados trackings.

De acordo com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o serviço foi contratado junto ao Ibespe Estudos & Marketing Ltda., responsável por realizar os levantamentos diários para a campanha.

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Os trackings são usados pelas equipes eleitorais para acompanhar as oscilações nas intenções de voto e orientar decisões durante a disputa.

O Ibespe é comandado pelo cientista político Marcelo Di Giuseppe e por Daniela Di Giuseppe. Até o momento, a campanha de Flávio é a única a declarar pagamentos ao instituto nas eleições de 2026.

Além dos levantamentos internos, o PL também contratou uma empresa para realizar pesquisas de opinião pública. A Cota Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública Ltda. recebeu R$ 765 mil da campanha.

Gastos milionários

Os candidatos à Presidência da República já gastaram cerca de R$ 153 milhões nas campanhas eleitorais desde o início do período eleitoral, em 16 de agosto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, concentra a maior parte desse valor, com cerca de R$ 65 milhões em gastos. Flávio Bolsonaro, por sua vez, já gastou aproximadamente R$ 56 milhões.

Os dois somam cerca de R$ 121 milhões, o equivalente a quase 80% de todos os gastos declarados pelos presidenciáveis.

O volume de recursos também está relacionado à distribuição do Fundo Eleitoral, do qual Lula e Flávio receberam as maiores parcelas entre os candidatos.