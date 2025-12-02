Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRATAMENTO DESUMANO?

Flávio explode após visitar Bolsonaro na PF: “Pior que chefe de facção”

Herdeiro do ex-presidente classificou o local como "cativeiro"

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/12/2025 - 13:53 h
Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2
Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2 -

Os dias de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)foram comparados com o de chefe de facção pelo seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nesta terça-feira, 2, após a visita.

Em entrevista, o herdeiro disse que o tratamento que o pai está recebendo na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, é “pior do que chefe de facção” e comentou sobre o comportamento policial contra o ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Deixar ele [Bolsonaro] trancado, dentro de uma sala de 12m², na chave, o dia inteiro”, disse Flávio à imprensa.

Leia Também:

Crise? Oposição cancela almoço com indicado de Lula ao STF
Vai implodir? PL se reúne após forte crise entre Michelle e filhos de Bolsonaro
Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"
Câmara pode decidir futuro de Carla Zambelli nesta terça

Segundo o parlamentar, Bolsonaro sai de onde está preso apenas durante “um período pequeno para fazer uma caminhada”. Além disso, Flávio reclamou que o espaço da cela é pequeno para que Bolsonaro possa se movimentar.

“Dá 10 passos para um lado, 10 passos para o outro e já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício”, disse.

O senador também se queixou sobre a sala onde Bolsonaro está preso, o qual considerou como “cativeiro”, segundo ele, o local é “barulhento” por supostamente ficar ao lado de uma central de ar-condicionado.

“Uma pessoa idosa, que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e, ainda assim, é mantido em um lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano”, disse.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprisse a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai nesta terça-feira, 2
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x