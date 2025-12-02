TRATAMENTO DESUMANO?
Flávio explode após visitar Bolsonaro na PF: “Pior que chefe de facção”
Herdeiro do ex-presidente classificou o local como "cativeiro"
Por Gabriela Araújo
Os dias de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)foram comparados com o de chefe de facção pelo seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nesta terça-feira, 2, após a visita.
Em entrevista, o herdeiro disse que o tratamento que o pai está recebendo na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, é “pior do que chefe de facção” e comentou sobre o comportamento policial contra o ex-presidente.
“Deixar ele [Bolsonaro] trancado, dentro de uma sala de 12m², na chave, o dia inteiro”, disse Flávio à imprensa.
Segundo o parlamentar, Bolsonaro sai de onde está preso apenas durante “um período pequeno para fazer uma caminhada”. Além disso, Flávio reclamou que o espaço da cela é pequeno para que Bolsonaro possa se movimentar.
“Dá 10 passos para um lado, 10 passos para o outro e já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício”, disse.
O senador também se queixou sobre a sala onde Bolsonaro está preso, o qual considerou como “cativeiro”, segundo ele, o local é “barulhento” por supostamente ficar ao lado de uma central de ar-condicionado.
“Uma pessoa idosa, que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e, ainda assim, é mantido em um lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano”, disse.
Prisão de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprisse a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.
