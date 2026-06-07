Frota diz que vai pagar multa de jornalista condenado por Zambelli

O ex-deputado federal e atual vereador de Cotia, em São Paulo, Alexandre Frota (PDT), afirmou que pretende ajudar financeiramente o jornalista Luan Araújo após a Justiça converter em prisão o não pagamento de uma multa relacionada a uma condenação por difamação contra a ex-deputada federal Carla Zambelli.

A manifestação ocorreu nas redes sociais, após Luan publicar sobre a conversão da pena pecuniária em prisão. Nos comentários, Frota escreveu: “Vamos pagar a multa. Se quiser, pede ao advogado para me ligar”. A multa fixada pela Justiça paulista é de R$ 2.216,30.

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Luan Araújo ficou conhecido nacionalmente após ser perseguido por Zambelli, armada, em uma rua de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Posteriormente, ele publicou um texto relatando o episódio e criticando a então parlamentar, o que originou a ação judicial.

Segundo relatos publicados pelo próprio jornalista, ele afirmou não ter condições financeiras para quitar o valor e iniciou uma campanha de arrecadação para tentar evitar o cumprimento da pena. Até o momento, não há confirmação se a oferta feita por Frota foi aceita.

O pedido de prisão

Na última sexta-feira, 5, a Justiça de São Paulo determinou a prisão de Luan, em regime aberto. A decisão é relacionada a uma ação movida por Zambelli posteriormente à perseguição, em uma ação por crime contra a honra.

Zambelli alega, no processo, que um texto publicado por Araújo em um site, após o episódio em que ela correu atrás do homem com uma arma em punho, a difamou e feriu a honra da mulher.

A parlamentar argumenta que foi ofendida por Araújo em um texto publicado no portal Diário do Centro do Mundo, no qual ele conta sobre o episódio vivido em 2022, quando teve uma arma apontada em sua direção na Alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo.

O jornalista diz, no artigo, que Zambelli usou o episódio como “mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”.

Relembre o caso

A ex-deputada federal Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. O caso aconteceu em outubro de 2022. A deputada afirmou ter sido hostilizada por “militantes de Lula”.

O local, na Alameda Lorena, fica a um quilômetro da Avenida Paulista, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizava um ato de campanha.

Ao GLOBO, Araújo disse que saía de um chá de bebê quando ouviu Carla Zambelli dizer “amanhã é Tarcísio”, em referência à possível eleição de Tarcísio de Freitas, então candidato bolsonarista ao governo de São Paulo.

Nesse momento, Araújo disse ter xingado Zambelli e defendido voto em Lula, e que a partir de então as pessoas que estavam com a deputada começaram a filmá-lo.

“No fim da discussão, eu disse ‘te amo, espanhola’, que é a frase do (senador) Omar Aziz na CPI da Covid”, afirmou.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra Zambelli se desequilibrando e caindo nesse momento. Ela levanta rapidamente e corre atrás de Luan, junto com alguns de seus apoiadores. Um deles aparece com uma arma na mão. Araújo é chutado por esse homem.

O jornalista segue pela Alameda Lorena até entrar num bar na mesma via. Na sequência, é possível ver a deputada chegando no local, com uma arma na mão.