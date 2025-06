Fuga? Família de Mauro Cid deixou o Brasil em maio

Mauro Cid teve pedido de prisão revogado - Foto: Ton Molina | STF

A família do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos no dia 30 de maio. Nesta sexta-feira, 13, o militar, tido como peça-chave da trama golpista julgada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), teve um pedido de prisão revogado pela Corte no momento em que a Polícia Federal cumpriria o mandado.

As primeira informações apontam que a família de Cid teria ido para Los Angeles, onde mora uma de suas filhas. A viagem seria de vista, mas até o momento, os pais, esposa e outra filha do tenente se encontram no país.

A Polícia Federal suspeita que Mauro Cid esteja planejando deixar o Brasil em breve, e por isso o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), preso nesta sexta, 13, teria tentado obter um passaporte português para o ex-assistente de Bolsonaro.

Novo depoimento

Logo após o mandado de prisão ser anulado, Mauro Cid foi chamado para prestar um novo depoimento na Polícia Federal. De acordo com informações do portal CNN Brasil, ligado ao canal de mesmo nome, o tenente-coronel negou qualquer movimentação para sair do Brasil.

A conversa, ainda de acordo com a publicação, durou cerca de duas horas. Um novo depoimento não está descartado pela Polícia Federal.