POLÍTICA
NOVA VERSÃO

“Fui agredida por alguém da família Bolsonaro”, denuncia ex-deputada

Episódio que causou fraturas no rosto e na coluna de Joice Hasselmann aconteceu em julho de 2021

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 6:47 h
Joice Hasselmann apareceu machucada em julho de 2021
Joice Hasselmann apareceu machucada em julho de 2021

A ex-deputada federal Joice Hasselmann, revelou que o episódio que causou fraturas no rosto e na coluna, em julho de 2021, foi fruto de uma agressão de “alguém da família Bolsonaro”. A nova versão foi apresentada em entrevista ao Content Podcast.

Na época, uma investigação concluiu que a causa dos ferimentos teria sido causada por uma "queda da própria altura", por conta dos efeitos do remédio para dormir que ela usava.

“O Anderson Torres era o secretário na época. O Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro, foi quem investigou o meu caso. Eu fui agredida dentro de casa. Fui agredida por alguém da família [Bolsonaro]. Eu não posso dizer quem porque eu levo um processo. A família Bolsonaro… você sabe. Por alguém, não, né. Eram os 'kids pretos' que estiveram lá dentro, junto com uma mulher do Exército”, disse a ex-deputada federal.

Na época, em 22 de julho de 2021, Joice já havia afirmado ter sofrido um atentado dentro de casa. “Não tem filmagem de nada. Eles sabiam que não tinha câmera. A camerazinha que estava no hall do meu apartamento só tinha a casquinha. Era fake. A camerazinha era só de enfeite. Eles entraram pela garagem, onde tinha um ponto cego gigantesco. Ficaram acomodados no apartamento de um outro deputado aliado dessa gente, durante dois meses”, continuou.

“Essas pessoas que me agrediram ficaram estudando o meu comportamento, até que chegou o dia fatídico. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em cinco lugares. Só se eu tivesse rolado de uma escada gigantesca. É impossível. Se eles quisessem, eles tinham dado um tiro ali, me matado e acabou. Eu acho que eles queriam me deixar tetraplégica. Pra que eu não andasse nunca mais. E pra que eu vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo. Pra eu nunca mais mexer com esse tipo de gente”, concluiu a ex-deputada.

Em 27 de julho de 2022, a Polícia Legislativa informou que realizou perícia em 16 câmeras do prédio da então deputada e não identificou movimentações anormais e tampouco a entrada de pessoas estranhas no local. O exame de corpo de delito do marido da deputada, o médico Daniel França, também não indicou sinais de que ele a teria agredido.

Críticas a Michelle

No mesmo podcast, Joice Hasselmann afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi amante de Jair Bolsonaro (PL), com quem é casada desde 2007.

Segundo Joice, Michelle foi a responsável pelo fim de um dos casamentos do ex-presidente. Ela ainda acusou a ex-primeira-dama de inventar uma personagem.

"Não é nada daquilo, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror, de baixíssimo nível. Ela era amante do Bolsonaro, depois ela pegou Bolsonaro da ex-mulher, ele não estava livre e solto", disparou Joice.

agressão Família bolsonaro Joice Hasselmann Kids Pretos

