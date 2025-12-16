POLÍTICA
Gildásio Penedo Filho é eleito presidente do TCE/BA para o biênio 2026/27
Conselheiro e nova Mesa Diretora foram eleitos por aclamação
Num pleito decidido por consenso, que resultou na eleição por aclamação de todos os cargos que estavam em disputa na sessão plenária desta terça-feira, 16, o conselheiro Gildásio Penedo Filho foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) para o biênio 2026/2027, compondo a nova mesa diretora com o conselheiro Marcus Presidio, como vice-presidente, e com a conselheira Carolina Matos, como corregedora.
Complementaram o quadro de eleitos, o conselheiro João Evilásio Bonfim, como ouvidor-geral, e o conselheiro Inaldo Araújo, na condição de diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL).
A proposta de que a eleição para todos os cargos que estariam em disputa fosse decidida por aclamação foi da autoria do conselheiro João Evilásio Bonfim e foi aceita após manifestação do Ministério Público de Contas, que na sessão, estava representado pela procuradora-geral Camila Luz, que afirmou não existir impedimento legal.
Com a anuência do MPC, o presidente Marcus Presidio colocou para votação, por aclamação, cada um dos cargos e o nome do pleiteante, anunciando logo em seguida os resultados, que foram recebidos com muitos aplausos por parte dos servidores que lotaram as dependências do auditório Conselheiro Lafayette Pondé.
O presidente eleito do TCE/BA já ocupou o cargo por quatro anos (tendo sido eleito em 2018 e reeleito em 2020) e, ao se pronunciar logo após o anúncio oficial do resultado do pleito, quando todos os anúncios foram recebidos com muitos aplausos por parte dos servidores que lotavam o plenário, ele falou a respeito do aumento da responsabilidade de todos devido à forma como o processo se desenrolou, com vários conselheiros abrindo mão de posições pessoais para que o consenso fosse alcançado.
“Um consenso e aclamação demonstram a grandeza do gesto de todos, marcando este momento”, afirmou o conselheiro Gildásio Penedo, que é o atual corregedor.
Nova Mesa Diretora
Eleito para a vice-presidência, o conselheiro presidente Marcus Presidio afirmou estar muito emocionado pela forma como transcorreu a sessão e a eleição dos novos integrantes da Mesa Diretora e dos cargos de ouvidor-geral e da ECPL, tendo elogiado a maturidade dos conselheiros o que levou a uma posição consensual. E agradeceu todo o apoio que teve dos seus pares e de todos os servidores nos últimos quatro anos.
A conselheira Carolina Matos, que ocupa atualmente a Presidência da Primeira Câmara, também elogiou o comportamento dos integrantes do colegiado e depois de enaltecer o conselheiro Gildásio Penedo, salientando sua boa vontade, e sua natureza, “de exímio articulador, paciente, estratégico”, desejou sucesso ao presidente eleito.
Os conselheiros Inaldo Araújo, reeleito para a direção da ECPL, e João Bonfim, eleito para o cargo de diretor da Ouvidoria, usaram da palavra para desejar boa sorte e sucessos para o novo presidente, dirigindo palavras elogiosas à capacidade do conselheiro Gildásio.
O conselheiro Inaldo, além de boa sorte disse desejar que o presidente eleito faça bom trabalho, “que marque a sua história grandiosa, e que conte comigo, no que precisar, que serei sempre que possível parceiro na sua gestão”. Já o conselheiro Bonfim disse não acreditar em sorte e sim na competência e no aproveitamento das oportunidades e desejou também que o presidente eleito faça um bom e produtivo trabalho à frente do TCE.
