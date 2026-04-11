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SE ESSA MODA PEGA?

Governador bolsonarista autoriza pais a vetar aulas sobre gênero

A medida vale para instituições de ensino públicas e privadas do estado

Carla Melo
Por

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Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) -

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sancionou uma lei que permite que pais vetem aulas sobre identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual e igualdade de gênero para filhos.

A medida vale para instituições de ensino públicas e privadas do estado.

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A lei foi sancionada após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender normas semelhantes, ao entender que esse tipo de restrição pode violar a liberdade de ensino e as diretrizes nacionais da educação.

Pais ou responsáveis devem manifestar, por escrito, a concordância ou não das atividades, e têm o direito de vedar a participação dos filhos em atividades pedagógicas de gênero.

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As instituições de ensino, diz a lei, devem informar os responsáveis sobre as atividades com o tema e garantir o cumprimento de sua decisão.

A lei estabelece, ainda, penalidades no caso de descumprimento, como:

  • Multa entre R$ 1 mil a R$ 10 mil;
  • Suspensão temporária da instituição por até 90 dias;
  • Cassação da autorização de funcionamento.

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Tags:

Identidade de gênero Jorginho Mello lei

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