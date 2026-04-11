Investigado por atos golpistas é preso pela ICE nos EUA

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O empresário está sob custódia no Centro de Detenção do Condado de Glades - Foto: Reprodução

Esdras Jônatas dos Santos, investigado por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) nos Estados Unidos.

O empresário está sob custódia no Centro de Detenção do Condado de Glades, em Moore Haven, na Flórida.

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O investigado tem um mandado de prisão em aberto por liderar manifestações em Minas Gerais, logo após as eleições de 2022. As informações são do GLOBO.

O empresário armou um acampamento em frente a um quartel do Exército, em Belo Horizonte, em 2022, onde manifestantes pediam intervenção militar e a anulação do resultado das urnas. No início de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento do passaporte e o bloqueio das contas bancárias do empresário.

Apesar disso, a prisão pelo ICE, não implica deportação automática. Nesses casos, o detido passa a responder a um processo migratório nos Estados Unidos, podendo ser liberado, permanecer sob custódia ou eventualmente deportado, a depender da decisão da Justiça de imigração americana e da situação legal do investigado no país.