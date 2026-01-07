Largo Pedro Arcanjo passará por reforma pelos próximos nove meses

Largo Pedro Arcanjo será requalificado. - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), anunciou a empresa vencedora da licitação para a reforma do Largo Pedro Arcanjo, no Centro Histórico de Salvador.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 7, a RN Engenharia ficará responsável pela requalificação do equipamento, contemplando a execução de serviços de urbanização, impermeabilização, drenagem, e de reparo estrutural.

O valor do contrato foi firmado em R$ 1,7 milhões. O prazo para a execução da obra será de nove meses, contados a partir de hoje.

Espaço histórico

Um dos espaços culturais mais conhecidos e frequentados do Pelourinho, o Largo Pedro Arcanjo é um equipamento administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). O local recebe shows de música ao vivo, com foco nas bandas da Bahia.