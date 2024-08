Governo brasileiro deve ter cautela e evitar se pronunciar sobre Biden

Joe Biden desistiu de corrida a reeleição - Foto: Reprodução | Twitter

O governo brasileiro deve ser cauteloso e evitar pronunciamentos sobre a desistência de Joe Biden da reeleição à presidência dos Estados Unidos, anunciada neste domingo, 21.

A avaliação do corpo diplomático brasileiro é que seria melhor esperar a indicação oficial do Partido Democrata, de acordo com informação divulgada pelo jornal CNN Brasil. Biden deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias.

Uma das apreensões se deve ao fato de que o Brasil sediará a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025 (COP 25) e um governo com uma agenda contrária aos interesses de combate aos problemas climáticos poderia trazer poucos avanços para a discussão global.

Ainda de acordo com o jornal, integrantes do governo analisam que a decisão de Biden cria uma expectativa para construção de candidatura competitiva. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por exemplo, disse em comunicado que a desistência de Biden faz o Partido Democrata caminhar em águas incertas. No entanto, elogiou sua trajetória.

Integrantes do governo veem com bons olhos o apoio de Biden à vice-presidente Kamala Harris. Interlocutores de Lula afirmam que seria um perfil importante e competitivo, por causa da representatividade.

No entanto, ainda há uma apreensão quanto à vitória de Donald Trump. Para Obama, o também ex-presidente Bill Clinton e sua esposa, a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, uma vitória do ex-presidente poderia causar danos ao país.