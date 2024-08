Hillary e Bill Clinton anunciam apoio a Kamala Harris: 'Hora de lutar'

Hillary Clinton e Bill Clinton ressaltam trajetória de Joe Biden - Foto: Reprodução | Twitter

O ex-presidente americano, Bill Clinton, e sua esposa e ex-secretária de Estado Hillary Clinton publicaram um comunicado neste domingo, 21, em que apoiam a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, como substituta de Joe Biden. Além de elogiarem a decisão de Joe Biden de desistir de disputar a reeleição no comando da Casa Branca, como ressaltaram sua trajetória durante o mandato.

“Agora é a hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso. Estamos honrados em nos juntar ao Presidente no apoio à Vice-Presidente Harris e faremos tudo o que pudermos para apoiá-la.”, diz o comunicado. No texto, o casal explicou a preocupação com uma possível reeleição de Donald Trump, que também está na corrida às eleições dos Estados Unidos.

“Vivemos muitos altos e baixos, mas nada nos deixou mais preocupados com o nosso país do que a ameaça representada por um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o primeiro dia, e a recente decisão do seu servil Supremo Tribunal apenas o encorajará a destruir ainda mais a Constituição”, diz o texto.

Além disso, Hillary e Bill Clinton, ressaltam a importância da trajetória de Joe Biden. “ O Presidente Biden coroou a sua extraordinária carreira de serviço com uma Presidência que tirou a América de uma pandemia sem precedentes, criou milhões de novos empregos, reconstruiu uma economia abalada, fortaleceu a nossa democracia e restaurou a nossa posição no mundo”.

“Unimo-nos a milhões de americanos no agradecimento ao Presidente Biden por tudo o que realizou, defendendo a América uma e outra vez, com a sua Estrela do Norte sempre sendo o que há de melhor para o país”, completaram.