Obama diz que decisão de Biden deixa democratas em campo desconhecido

Barack Obama elogia trajetória de Joe Biden - Foto: Mandel Ngan | AFP

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, elogiou e ressaltou a importância da trajetória de Joe Biden, neste domingo, 21, através das redes sociais. No entanto, disse que com sua desistência de Biden, o país caminha em um destino incerto.

“Estaremos navegando em águas desconhecidas nos próximos dias. Mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual um candidato excepcional emergirá”, escreveu Obama em comunicado.

Leia também:

>>>Joe Biden desiste de reeleição nos Estados Unidos

>>>Hillary e Bill Clinton anunciam apoio a Kamala Harris: 'Hora de lutar'

Com uma candidatura conturbada, apontamentos a respeito de sua saúde mental, o Partido Democrata se encontra em um momento incerto quanto a Kamala Harris, ocupar o lugar de Joe Biden, na corrida à presidência dos EUA. Em seu texto, Obama diz que Biden governou de forma “generosa e próspera” os Estados Unidos. “Espero que cada um de nós esteja preparado para levar essa mensagem de esperança e progresso adiante em novembro e além”.

>>>O que acontece após desistência de Biden?

>>>Esposa de Biden reage ao anúncio de desistência da reeleição

Obama também ressalta os feitos do presidente durante governo no Estados Unidos, principalmente durante a pandemia de Covid-19, com a criação de “milhões de empregos, redução do custo de medicamentos prescritos, aprovação da primeira legislação sobre segurança de armas em 30 anos, investimento sobre como lidar com mudanças climáticas e luta para garantir os direitos dos trabalhadores de se organizarem por salários e benefícios justos”.

>>>“Biden não tinha condições de bater Trump”, diz cientista político

“Internacionalmente, ele restaurou a posição da América no mundo, revitalizou a OTAN e mobilizou o mundo para se levantar contra a agressão russa na Ucrânia”, continua. “Por enquanto, Michelle e eu só queremos expressar nosso amor e gratidão a Joe e Jill por nos liderarem com tanta habilidade e coragem durante esses tempos perigosos — e por seu comprometimento com os ideais de liberdade e igualdade nos quais este país foi fundado”, complementa.

Veja declaração completa:

Joe Biden foi um dos presidentes mais consequentes da América, bem como um querido amigo e parceiro para mim. Hoje, também fomos lembrados — novamente — de que ele é um patriota da mais alta ordem.

Dezesseis anos atrás, quando comecei minha busca por um vice-presidente, eu sabia sobre a carreira notável de Joe no serviço público. Mas o que eu passei a admirar ainda mais foi seu caráter — sua profunda empatia e resiliência arduamente conquistada; sua decência fundamental e crença de que todos contam.

Desde que assumiu o cargo, o presidente Biden demonstrou esse caráter repetidamente. Ele ajudou a acabar com a pandemia, criou milhões de empregos, reduziu o custo de medicamentos prescritos, aprovou a primeira grande legislação sobre segurança de armas em 30 anos, fez o maior investimento para lidar com as mudanças climáticas da história e lutou para garantir os direitos dos trabalhadores de se organizarem por salários e benefícios justos. Internacionalmente, ele restaurou a posição da América no mundo, revitalizou a OTAN e mobilizou o mundo para se levantar contra a agressão russa na Ucrânia.

Mais do que isso, o presidente Biden nos apontou para longe dos quatro anos de caos, falsidade e divisão que caracterizaram a administração de Donald Trump. Por meio de suas políticas e seu exemplo, Joe nos lembrou de quem somos no nosso melhor — um país comprometido com valores antiquados como confiança e honestidade, gentileza e trabalho duro; um país que acredita na democracia, no estado de direito e na responsabilidade; um país que insiste que todos, não importa quem sejam, têm voz e merecem uma chance de uma vida melhor.

Esse histórico excepcional deu ao presidente Biden todo o direito de concorrer à reeleição e terminar o trabalho que começou. Joe entende melhor do que ninguém o que está em jogo nesta eleição — como tudo pelo que ele lutou ao longo de sua vida, e tudo o que o Partido Democrata representa, estará em risco se permitirmos que Donald Trump volte à Casa Branca e dermos aos republicanos o controle do Congresso.

Eu também sei que Joe nunca recuou de uma luta. Para ele, olhar para o cenário político e decidir que deveria passar a tocha para um novo indicado é certamente uma das mais difíceis da sua vida. Mas eu sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse que era o certo para a América. É uma prova do amor de Joe Biden pelo país — e um exemplo histórico de um servidor público genuíno mais uma vez colocando os interesses do povo americano à frente dos seus, o que as futuras gerações de líderes farão bem em seguir.

Estaremos navegando em águas desconhecidas nos próximos dias. Mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual um candidato excepcional emergirá. Acredito que a visão de Joe Biden de uma América generosa, próspera e unida que oferece oportunidades para todos estará em plena exibição na Convenção Democrata em agosto. E espero que cada um de nós esteja preparado para levar essa mensagem de esperança e progresso adiante em novembro e além.

Por enquanto, Michelle e eu só queremos expressar nosso amor e gratidão a Joe e Jill por nos liderarem com tanta habilidade e coragem durante esses tempos perigosos — e por seu comprometimento com os ideais de liberdade e igualdade nos quais este país foi fundado.