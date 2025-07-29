Menu
POLÍTICA

Governo da Bahia suspende leilão do Colégio Odorico Tavares

Anúncio foi feito em edição extra do DOE

Por Cássio Moreira

29/07/2025 - 14:24 h | Atualizada em 31/07/2025 - 11:15
Leilão foi suspenso pela SAEB
Leilão foi suspenso pela SAEB -

O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Administração (SAEB), tornou sem efeito o aviso de licitação do leilão do terreno do antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. A suspensão do certame saiu em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na tarde desta terça-feira, 29.

A publicação não explica as motivações da suspensão do leilão. Mais cedo, a Saeb havia trazido no DOE as etapas do processo, que envolviam o envio de propostas e a visitação do espaço, localizado em um das principais regiões da capital baiana.

"O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB RESOLVE, tornar sem efeito o AVISO DE LICITAÇÃO DO LEILÃO Nº 003/2025, publicado no DOE do dia 29/07/2025, que tem por objeto a alienação de bem imóvel desativado de propriedade do Estado da Bahia", diz a publicação do Diário Oficial, assinada pelo titular da pasta, Edelvino Góes.

O Portal A TARDE entrou em contato com a SAEB, aguardando resposta acerca da suspensão do leilão.

Colégio Odorico Tavares

Considerado um dos principais colégios públicos de Salvador, o Odorico Tavares fechou as portas em janeiro de 2020. Na ocasião, o então governador Rui Costa (PT), hoje ministro-chefe da Casa Civil, justificou a baixa procura por vagas para o fechamento da unidade de ensino.

Desde então, o terreno passou por um longo processo para que fosse colocado à venda. Ainda em janeiro, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alba) um projeto de lei para conceder o repasse do terreno, que foi aprovado mesmo sob protesto de estudantes e professores.

De acordo com o atual chefe do Executivo baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), o dinheiro arrecadado com a venda, vai “obrigatoriamente vai para a educação, construção de escolas, de creches, seja o que for”.

Nota oficial da Saeb

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 29, um comunicado tornando sem efeito o Aviso do Edital 03/2025, para leiloar antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória. A publicação foi em virtude da necessidade de realizar ajustes técnicos no Termo de Referência do Edital 03/2025.

x