POLÍTICA
POLÍTICA

Governo Lula tem dilema a resolver com familiares de mortos no Rio

Membros do governo Lula vê com cautela envolvimento da gestão nessa questão

Yuri Abreu

Yuri Abreu

05/11/2025 - 6:40 h | Atualizada em 05/11/2025 - 7:01
Presidente Lula vive dilema após mortes de pessoas em megaoperação no Rio
Presidente Lula vive dilema após mortes de pessoas em megaoperação no Rio -

O governo Lula (PT) pode entrar em ação junto aos familiares de mortos na megaoperação da semana passada, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes.

A gestão analisa se prestará auxílio às famílias dos que faleceram durante os trabalhos realizados pelas polícias Civil e Militar. Quem se manifestou a favor dessa ajuda foi a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, de acordo com o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

No entanto, uma ala do governo Lula vê com cautela um maior envolvimento do governo federal nessa questão. Há o receio de que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e ao crime organizado.

Leia Também:

Lula elogia operação policial na Bahia que prendeu 39 membros de facção
Hitler, Bolsonaro e Lula disparam como nomes de pessoas no Brasil
Lula define a nova tônica do combate ao crime organizado no Brasil

O que vem por aí?

Diante do impasse, o mais provável é que a União não forneça assistência às famílias. Há também a avaliação de que a iniciativa teria de ser oferecida pelo governo estadual, responsável pela incursão nas favelas.

Na manhã da última quinta-feira, 30, Macaé Evaristo visitou o Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, para ouvir moradores sobre as ações relacionadas à megaoperação. A titular da pasta classificou a operação como “um fracasso”.

auxílio famílias direitos humanos governo Lula Macaé Evaristo megaoperação Rio de Janeiro segurança pública

x