Governo Lula tem dilema a resolver com familiares de mortos no Rio

Presidente Lula vive dilema após mortes de pessoas em megaoperação no Rio - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo Lula (PT) pode entrar em ação junto aos familiares de mortos na megaoperação da semana passada, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes.

A gestão analisa se prestará auxílio às famílias dos que faleceram durante os trabalhos realizados pelas polícias Civil e Militar. Quem se manifestou a favor dessa ajuda foi a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, de acordo com o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

No entanto, uma ala do governo Lula vê com cautela um maior envolvimento do governo federal nessa questão. Há o receio de que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e ao crime organizado.

O que vem por aí?

Diante do impasse, o mais provável é que a União não forneça assistência às famílias. Há também a avaliação de que a iniciativa teria de ser oferecida pelo governo estadual, responsável pela incursão nas favelas.

Na manhã da última quinta-feira, 30, Macaé Evaristo visitou o Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, para ouvir moradores sobre as ações relacionadas à megaoperação. A titular da pasta classificou a operação como “um fracasso”.