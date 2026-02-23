Menu
VITÓRIA

Governo revoga plano de hidrovias na Amazônia após atos indígenas

Decisão suspende plano de hidrovias nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/02/2026 - 20:09 h

Cerca de 400 indígenas interceptaram uma embarcação de transporte de grãos no rio Tapajós
-

A mobilização indígena no Pará alcançou seu objetivo principal nesta segunda-feira, 23. O governo federal confirmou a revogação do decreto 12.600, que previa a desestatização de rios estratégicos da Amazônia para a criação de hidrovias.

A decisão foi anunciada após um mês de resistência e tensão em Santarém, durante um ritual sagrado em frente à sede da Cargill. A medida interrompe o plano de concessão dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, pauta que uniu 1.200 lideranças indígenas em defesa de seus territórios sagrados.

A publicação oficial do cancelamento ocorrerá nos próximos dias no Diário Oficial da União. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (PSOL), confirmou a decisão nas redes sociais.

Conflito e tensão com a Cargill

A vitória dos manifestantes ocorre em um momento de pico de tensão. O grupo enfrentava uma ordem judicial de despejo e, no último sábado, 21, chegou a entrar na parte interna da sede da Cargill em Santarém.

Em nota, a empresa do agronegócio classificou os atos como violentos e denunciou vandalismo em suas unidades de Santarém e São Paulo.

Para os povos originários, no entanto, a luta era pela sobrevivência dos rios e de seus territórios ancestrais. "Nós lutamos contra a gigante Cargill, mas eles se enganaram, porque gigante somos nós", afirmou o cacique Gilson Tupinambá.

O que muda com a decisão?

Com a publicação da revogação no Diário Oficial da União nos próximos dias, o plano de concessão dos rios amazônicos para o setor privado é interrompido. A desmobilização do acampamento em Santarém deve ocorrer ainda esta semana, encerrando um ciclo de protestos iniciado em 22 de janeiro.

Tags:

Amazônia direitos indígenas Política Povos Indígenas

x