Haddad lamenta vazamento de informações sobre IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lamentou o 'vazamento' de informações sobre as alterações no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Antes mesmo do anúncio, na quarta-feira, 29, o mercado financeiro reagiu às mudanças.

A partir de 2026, segundo Haddad, pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil estarão isentas da declaração do imposto. O ministro afirmou, em entrevista ao canal RecordNews, que se sentiu contrariado por não ter tido a oportunidade de explicar as mudanças da forma correta.

“Não adianta se queixar do mercado. Ah, o mercado leu errado. Cuida da comunicação, não deixe a informação vazar. Quando vazar, tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. Mas, de fato, o que me contrariou é o fato de não ter sido explicado da maneira correta. É o fato de que você permitiu uma leitura muito equivocada do que estava sendo proposto”, afirmou Haddad.