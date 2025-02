Haddad sugere aumento dos juros para controlar inflação

Ministro aponta 'remédio amargo' para alta da inflação - Foto: Diogo Zacarias | MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, nesta sexta-feira, 7, que o aumento da taxa de juros pode ser o melhor caminho para segurar a alta da inflação, que tem refletido no preço de produtos considerados essenciais, como itens da cesta básica.

Haddad ressaltou, entretanto, que a medida precisa ser tomada "na dose certa". A declaração do ministro ocorre após o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, elevar a Selic em um ponto percentual (1%).

“Se você está tendo um repique inflacionário, você precisa corrigir. O remédio para corrigir a inflação é, muitas vezes, aumentar a taxa de juros para inibir a alta de preços. Agora, tudo isso tem que ser feito da maneira correta, na dose certa”, disparou o ministro, em entrevista à rádio Cidade FM 99.7.

O titular do Ministério da Fazenda ainda afirmou que os últimos governos ajudaram as classes mais abastadas com a insenção de impostos.

“Os ricos, como você sabe, foram muito favorecidos com isenção de impostos e a gente está corrigindo isso. Quem tinha um fundo em paraíso fiscal não tolera imposto no Brasil. E o governo anterior não teve a coragem de cobrar imposto de quem tinha fundo em paraíso fiscal”, afirmou.