“Muito otimista”, diz Lula sobre presidentes da Câmara e Senado

Motta, Lula e Alcolumbre se encontraram na última segunda-feira, 3. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A relação entre o Executivo e o Congresso Nacional continuará dando frutos nos próximos dois anos, com as eleições de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ao Senado e Hugo Motta (Republicanos-PB), à Câmara dos Deputados. Essa foi a afirmação dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE.

“Estou muito otimista com a relação que terei com os presidentes Davi Alcolumbre [Senado] e Hugo Motta [Câmara]. Tivemos um encontro muito proveitoso nesta semana e saí com a certeza de que nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia em nosso país”, disse.

“Vamos tocar, com muito diálogo, com muito respeito ao papel de cada um, os projetos fundamentais para o povo brasileiro. Foi a harmonia entre o Congresso e o Executivo que permitiu um fato histórico no Brasil: a aprovação, pela primeira vez em um regime democrático, de uma Reforma Tributária. Foi ela também que possibilitou grandes avanços, ao aprimorar e aprovar vários projetos de lei de interesse do povo brasileiro. Nos próximos dois anos não será diferente. E todos ganharemos com isso”, acrescentou o mandatário.

Alcolumbre e Motta foram eleitos no último sábado, 1º, com ampla maioria dos votos, e já tomaram posse de seus mandatos nos respectivos cargos.