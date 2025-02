“Vamos superar essa fase”, diz Lula sobre discurso de ódio na redes

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai lutar para acabar de vez com a desinformação e discurso de ódio no Brasil.

O mandatário disse que esta é uma das missões do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o publicitário baiano Sidônio Palmeira.