Hugo Mota detona PT por críticas ao PL da Dosimetria: "Incoerência"

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o PT usou de "incoerência histórica" ao criticar o PL da Dosimetria, aprovada na madrugada desta quarta-feira, 10, pela Casa Legislativa.

Na crítica, o republicano citou o ex-deputado Ulysses Guimarães, principal articulador da Constituição de 1988. A declaração foi dada após o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), fazer críticas ao presidente da Câmara.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O petista, durante a sessão, lembrou que Hugo, ao assumir o comando da Casa, citou Ulysses Guimarães e o filme sobre Rubens Paiva, ex-deputado morto durante a ditadura militar, "Ainda Estou Aqui".

O petista acusou o presidente de “cometer um crime” ao pautar um projeto que, segundo ele, teria como objetivo reduzir penas de generais golpistas e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente relembra histórico

Em resposta, Hugo lembrou que o PT "foi contra o texto da Constituição de 1988" durante o processo constituinte. Embora tenha assinado o documento final, a sigla não participou da cerimônia de promulgação e votou contra diversos dispositivos.

“Tenho tido muito respeito aos oradores, mas escutar reiteradas vezes integrantes do PT invocarem Ulysses Guimarães, quando o próprio partido votou contra a atual Constituição, é realmente uma incoerência histórica”, rebateu o presidente da Câmara.