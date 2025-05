Imagem forte! Bolsonaro publica foto da barriga aberta com intestino à mostra

Confira a foto publicada pelo ex-presidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou uma imagem impactante em suas redes sociais na noite deste sábado, 3, mostrando a gravidade do seu quadro intestinal antes da cirurgia à qual foi submetido há cerca de três semanas. A foto revela a região abdominal aberta, com parte das alças intestinais visíveis, consequência de uma obstrução intestinal decorrente da facada sofrida em 2018 durante a campanha presidencial.

Na legenda da publicação, Bolsonaro escreveu: “Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências”, escreveu o perfil de Bolsonaro, ao publicar a imagem onde aparece a região abdominal aberta e parte do intestino à mostra.

A cirurgia durou 12 horas e foi realizada no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o boletim médico mais recente, Bolsonaro está clinicamente estável, sem dor ou febre, com pressão arterial controlada. A equipe médica informou que o ex-presidente está aceitando bem a dieta pastosa e que a nutrição parenteral (endovenosa) foi suspensa.

Ele segue em fisioterapia motora e em prevenção contra trombose venosa. A alta hospitalar está prevista para este domingo, 4, e as visitas seguem restritas.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bolsonaro critica falta de apoio do PT a CPI do INSS

Em meio à repercussão da fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ex-presidenteJair Bolsonaro (PL) criticou o Partido dos Trabalhadores nesta sexta-feira, 2, por meio das redes sociais devido a falta de assinatura na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do órgão.

“O PT está sempre do lado do mal”, escreveu o ex-presidente no X (antigo Twitter).

A publicação do ex-mandatário é um comentário feito em card com a foto do presidente Lula segurando a bandeira do partido, com a seguinte legenda: “Nenhum dos deputados do PT assinou a CPI do roubo e dinheiro dos aposentados”.