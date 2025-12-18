EXONERADO
INSS: operação da Polícia Federal 'derruba' número 2 da Previdência
Secretário-executivo foi preso e exonerado após nova fase da Operação Sem Desconto
Por Yuri Abreu
A nova fase da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira, 18, "derrubou" o número 2 do Ministério da Previdência Social.
O secretário-executivo da pasta, Adroaldo Portal, preso durante os trabalhos da PF, foi exonerado. Em nota oficial, titular do Ministério, Wolney Queiroz, informou que a decisão de exonerar Portal partiu da própria pasta logo após a operação.
A Operação Sem Desconto investiga irregularidades relacionadas a descontos associativos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No dia de hoje foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas unidades federativas.
Início das investigações e desdobramentos
As investigações tiveram início em abril de 2025, quando a PF e a CGU identificaram descontos indevidos de mensalidades associativas retirados diretamente em folha de pagamento de aposentados e pensionistas sem autorização expressa dos beneficiários.
Leia Também:
Ainda conforme a pasta, tanto a Previdência Social quanto o INSS continuam colaborando com as investigações e atuando na recuperação dos recursos relacionados ao esquema. A nota afirma ainda que o suposto esquema teve início no governo anterior, mas foi subjugado pela atual gestão.
Quem assume?
O procurador-federal Felipe Cavalcante e Silva, até então consultor jurídico do ministério, foi anunciado como novo secretário-executivo da Previdência.
No entanto, até o momento, ainda não houve publicação formal da exoneração e da nomeação no Diário Oficial da União (DOU).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes