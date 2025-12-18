Menu
EXONERADO

INSS: operação da Polícia Federal 'derruba' número 2 da Previdência

Secretário-executivo foi preso e exonerado após nova fase da Operação Sem Desconto

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 12:04 h | Atualizada em 18/12/2025 - 12:25
Adroaldo Portal foi preso durante nova fase da Operação Sem Desconto, da PF
Adroaldo Portal foi preso durante nova fase da Operação Sem Desconto, da PF -

A nova fase da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira, 18, "derrubou" o número 2 do Ministério da Previdência Social.

O secretário-executivo da pasta, Adroaldo Portal, preso durante os trabalhos da PF, foi exonerado. Em nota oficial, titular do Ministério, Wolney Queiroz, informou que a decisão de exonerar Portal partiu da própria pasta logo após a operação.

A Operação Sem Desconto investiga irregularidades relacionadas a descontos associativos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No dia de hoje foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas unidades federativas.

Início das investigações e desdobramentos

As investigações tiveram início em abril de 2025, quando a PF e a CGU identificaram descontos indevidos de mensalidades associativas retirados diretamente em folha de pagamento de aposentados e pensionistas sem autorização expressa dos beneficiários.

Ainda conforme a pasta, tanto a Previdência Social quanto o INSS continuam colaborando com as investigações e atuando na recuperação dos recursos relacionados ao esquema. A nota afirma ainda que o suposto esquema teve início no governo anterior, mas foi subjugado pela atual gestão.

Quem assume?

O procurador-federal Felipe Cavalcante e Silva, até então consultor jurídico do ministério, foi anunciado como novo secretário-executivo da Previdência.

No entanto, até o momento, ainda não houve publicação formal da exoneração e da nomeação no Diário Oficial da União (DOU).

x