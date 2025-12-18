Polícia Federal mira senador ligado a Lula em investigação sobre INSS

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo Lula (PT) na Casa, é um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, pela Polícia Federal (PF).

Os trabalhos investigam a chamada “farra do INSS”, esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Segundo a corporação, o pedetista é alvo de um mandado de busca e apreensão.

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares nos seguintes estados:

São Paulo;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Pernambuco;

Minas Gerais;

Maranhão;

além do Distrito Federal.

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



De acordo com a PF, a ação tem como finalidade “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Você tem direito? Beneficiários do INSS na Bahia recebem R$ 247 milhões

Mais de R$ 247,86 milhões já foram devolvidos a aposentados e pensionistas da Bahia, através do Governo Federal. O valor é referente aos descontos associativos não autorizados em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No total, 377.313 pessoas no estado já receberam os valores. No entanto, o prazo para aderir ao acordo segue aberto e a contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de fevereiro de 2026.

O pagamento é realizado diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.