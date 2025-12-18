Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Polícia Federal mira senador ligado a Lula em investigação sobre INSS

Investigação é fruto da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira, 18

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 7:19 h | Atualizada em 18/12/2025 - 8:32
Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Senador Weverton Rocha (PDT-MA) -

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo Lula (PT) na Casa, é um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, pela Polícia Federal (PF).

Os trabalhos investigam a chamada “farra do INSS”, esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Segundo a corporação, o pedetista é alvo de um mandado de busca e apreensão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares nos seguintes estados:

  • São Paulo;
  • Paraíba;
  • Rio Grande do Norte;
  • Pernambuco;
  • Minas Gerais;
  • Maranhão;
  • além do Distrito Federal.

Leia Também:

Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados
INSS suspende 4 bancos do consignado; aposentados e pensionistas em alerta
Atestados falsos: PF mira fraude no INSS com prejuízo de R$ 2 milhões

Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em 7 estados

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a PF, a ação tem como finalidade “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Você tem direito? Beneficiários do INSS na Bahia recebem R$ 247 milhões

Mais de R$ 247,86 milhões já foram devolvidos a aposentados e pensionistas da Bahia, através do Governo Federal. O valor é referente aos descontos associativos não autorizados em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No total, 377.313 pessoas no estado já receberam os valores. No entanto, o prazo para aderir ao acordo segue aberto e a contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de fevereiro de 2026.

O pagamento é realizado diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

INSS Lula Operação Sem Desconto polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x