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POLÍTICA

Internada, Michelle Bolsonaro prevê alta para oficializar candidatura

Após internação de emergência, ex-primeira-dama reaparecerá em evento do PL

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Foto publicada por Michelle Bolsonaro nas redes sociais
Foto publicada por Michelle Bolsonaro nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem previsão de deixar o hospital DF Star, em Brasília, no fim da tarde deste domingo, 2. Caso a alta médica seja confirmada dentro do horário previsto, ela deverá participar da convenção do PL no Distrito Federal, marcada para as 17h.

O encontro partidário servirá para oficializar Michelle como candidata ao Senado nas eleições de 2026. A deputada federal Bia Kicis também terá o nome homologado para disputar a outra vaga da legenda na Casa Alta, enquanto o partido anunciará apoio à tentativa de reeleição da governadora Celina Leão (PP).

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Michelle foi internada no sábado, 1º, após apresentar uma crise intensa de enxaqueca. Durante a permanência no DF Star, ela passou por uma série de exames para investigar as dores recorrentes e recebeu medicação para controlar os sintomas.

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama publicou uma foto no hospital, agradeceu as mensagens de apoio e comemorou a retomada da alimentação após os procedimentos médicos. "Obrigada pelas orações e por todo carinho", escreveu.

Candidatura confirmada

A internação impediu Michelle de comparecer ao evento realizado na noite de sábado para o lançamento da candidatura de Bia Kicis ao Senado. Ainda assim, a deputada aproveitou a ocasião para anunciar que a ex-primeira-dama disputará oficialmente uma das cadeiras do Distrito Federal.

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"Ela não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ela me incumbiu de dar a vocês essa grande notícia, presidente Valdemar: Michelle Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal. Acabou a dúvida, acabou o mistério, nós caminharemos juntas", afirmou Bia Kicis.

Com isso, Michelle e a deputada formarão a chapa do PL na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026. Embora o nome da ex-primeira-dama já fosse apontado como uma possibilidade nos bastidores políticos há meses, a confirmação pública ocorreu apenas neste fim de semana.

Se comparecer à convenção, Michelle fará sua primeira aparição pública ao lado do senador Flávio Bolsonaro desde a recente reaproximação entre ambos.

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Michelle Bolsonaro Senado

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