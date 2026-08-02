POLÍTICA
Internada, Michelle Bolsonaro prevê alta para oficializar candidatura
Após internação de emergência, ex-primeira-dama reaparecerá em evento do PL
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem previsão de deixar o hospital DF Star, em Brasília, no fim da tarde deste domingo, 2. Caso a alta médica seja confirmada dentro do horário previsto, ela deverá participar da convenção do PL no Distrito Federal, marcada para as 17h.
O encontro partidário servirá para oficializar Michelle como candidata ao Senado nas eleições de 2026. A deputada federal Bia Kicis também terá o nome homologado para disputar a outra vaga da legenda na Casa Alta, enquanto o partido anunciará apoio à tentativa de reeleição da governadora Celina Leão (PP).
Michelle foi internada no sábado, 1º, após apresentar uma crise intensa de enxaqueca. Durante a permanência no DF Star, ela passou por uma série de exames para investigar as dores recorrentes e recebeu medicação para controlar os sintomas.
Nas redes sociais, a ex-primeira-dama publicou uma foto no hospital, agradeceu as mensagens de apoio e comemorou a retomada da alimentação após os procedimentos médicos. "Obrigada pelas orações e por todo carinho", escreveu.
Candidatura confirmada
A internação impediu Michelle de comparecer ao evento realizado na noite de sábado para o lançamento da candidatura de Bia Kicis ao Senado. Ainda assim, a deputada aproveitou a ocasião para anunciar que a ex-primeira-dama disputará oficialmente uma das cadeiras do Distrito Federal.
Leia Também:
"Ela não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ela me incumbiu de dar a vocês essa grande notícia, presidente Valdemar: Michelle Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal. Acabou a dúvida, acabou o mistério, nós caminharemos juntas", afirmou Bia Kicis.
Com isso, Michelle e a deputada formarão a chapa do PL na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026. Embora o nome da ex-primeira-dama já fosse apontado como uma possibilidade nos bastidores políticos há meses, a confirmação pública ocorreu apenas neste fim de semana.
Se comparecer à convenção, Michelle fará sua primeira aparição pública ao lado do senador Flávio Bolsonaro desde a recente reaproximação entre ambos.