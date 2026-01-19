Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Internauta é condenado por ofensas a nordestinos em rede social

Homem utilizou o seu perfil pessoal para publicar discurso discriminatório

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 18:27 h
Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão.
Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão. -

A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) e condenou um internauta por postar conteúdos ofensivos contra os nordestinos em uma rede social.

O homem utilizou o seu perfil pessoal para publicar discurso discriminatório motivado por questões político-eleitorais e de preconceito de origem regional.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, pena revertida em prestação de serviços comunitários e doações financeiras a entidade filantrópica. O internauta ainda foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil por danos morais coletivos.

Leia Também:

Justiça estipula prazo de dois anos para titulação de quilombolas
Vai ser preso? Justiça é acionada após Pedro assediar colega no BBB
Em ano eleitoral, novo ministro assume Justiça com desafio no Congresso

Origem

A condenação é fruto de ação penal assinada pelo procurador da República André Estima de Souza Leite contra o internauta pela prática do crime de injúria por procedência nacional.

A investigação teve origem em notícia-crime apresentada ao órgão contra o acusado por conta da publicação, em 1º de setembro de 2018, de comentários preconceituosos em um grupo de compras e vendas online do município de Garanhuns (PE).

Durante inquérito policial, o internauta confirmou a autoria dos comentários. Em 9 de setembro de 2022, o MPF e o investigado celebraram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no qual o acusado assumiu expressamente o cometimento do crime.

O acordo estabeleceu que o homem apresentasse certidões negativas de antecedentes criminais, realizasse doações de 3,5 salários mínimos a entidades filantrópicas e não cometesse nova infração penal no prazo de seis meses.

Porém, o acusado não atendeu integralmente aos compromissos pactuados, o que fez com que o MPF considerasse o acordo como descumprido e ajuizasse ação penal. Entre as provas apresentadas para comprovar a denúncia estão print da publicação discriminatória e os links dos perfis da rede social e do grupo de compras e vendas online.

Na sentença, a Justiça Federal acolheu a argumentação do MPF de que a conduta do denunciado revela manifesta intenção discriminatória e denota não apenas preconceito de origem, mas também profundo desconhecimento pela “inestimável contribuição cultural, social e econômica que a população nordestina oferece à nação”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos humanos DISCRIMINAÇÃO Justiça Federal mpf Nordeste Preconceito Regional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão.
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão.
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x