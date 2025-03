Jerônimo faz entregas em Salvador na semana do aniversário da cidade

Governador terá agenda intensa em Salvador nesta semana - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues vai promover uma série de entregas e anúncios em Salvador na semana do aniversário de 476 anos da capital baiana, a partir de terça-feira (25).

Entre as ações que serão realizadas ao longo desses próximos dias, é possível adiantar a autorização para a ampliação do Hospital Geral do Estado (HGE), entrega e assinatura de ordem de serviço para novas contenções de encostas, além da inauguração de trecho de uma importante via de acesso, que facilitará ainda mais o transporte de moradores de bairros próximos à BR-324, em conexão com outras regiões da cidade.

O pacote especial ainda inclui feiras e caravanas de serviços variados para a população, em dias e locais diferentes, que vão desde atendimentos de saúde, como exames médicos e consultas odontológicas, até serviços de emissão de documentos e outras iniciativas de promoção à cidadania, facilitando o acesso a direitos essenciais.

Além disso, grafitagem, exibição de filmes, iniciativas culturais e também esportivas serão realizadas para moradores das localidades onde serão realizadas as agendas, e também para estudantes da rede estadual, em colégios localizados em Salvador.