Jerônimo Rodrigues e presidente da Fecomércio alinham parcerias para 2025

Encontro garante parceria entre Estado e Fecomércio - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu, na manhã desta quinta-feira, 13, com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes. O encontro ocorreu no gabinete do chefe do executivo, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A diretora regional do Senac BA, Ana Rita Andrade, o diretor regional do Sesc BA, Marconi Sousa, e o superintendente da Fecomércio BA, Nelson Daiha Filho, também estiveram na reunião, assim como secretários estaduais. As possibilidades de parceria entre o Sistema e o Estado foram discutidas.

“Organizamos uma pauta com diversas frentes. Tratamos de projetos para o turismo, o artesanato, a educação, a formação de jovens, de crianças no fundamental 1, no fundamental 2, na formação profissional. Queremos construir juntos essa parceria”, afirmou o governador Jerônimo.

Também presente na reunião, o secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos (PCdoB), adiantou que a reunião garantiu a certeza de que nascerá uma parceria frutífera.

“O comércio, serviços e a área do turismo representam setores extremamente relevantes da nossa economia, com geração de muitos empregos em nosso estado. Nós já temos parcerias consolidadas [com o Sistema Comércio] nas áreas da qualificação profissional e do fomento ao artesanato. Vamos buscar incrementar isso. Nós estamos, também, promovendo um conjunto de diálogos voltados à educação profissional. Estamos muito entusiasmados. Com certeza vai vir muita coisa boa por aí”, destacou.

“Conseguimos mostrar nossa essência e a importância do Sistema Comércio BA para toda a sociedade baiana. A partir de agora um novo ciclo, lastreado principalmente no diálogo se inicia com o Governo do Estado da Bahia. Foi um dia histórico", pontuou Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio.