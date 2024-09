Jerônimo sanciona lei para governo contratar empréstimo de R$ 150 milhões

Jerônimo tornou em lei o projeto que autoriza operação de crédito ao governo - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues tornou em lei o projeto que autoriza o governo da Bahia a contratar até R$ 150 milhões em empréstimo junto a Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A medida foi publicada na edição desta quinta-feira, 5, do Diário Oficial do Estado.

De acordo com a lei, os recursos serão destinados “à viabilização de contrapartidas de financiamentos e de termos de compromisso para investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, de infraestrutura hídrica e de mobilidade urbana”.

O projeto foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na terça-feira, 3. No mesmo dia, a Casa também concedeu o requerimento de urgência para a operação no valor R$ 616 milhões, voltada para aquisição de novos trens para o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).