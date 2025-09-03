Menu
POLÍTICA

Jerônimo se manifesta sobre julgamento de Bolsonaro; veja

Primeira Turma do STF julga tentativa de golpe

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/09/2025 - 17:48 h
Jerônimo comenta julgamento de Bolsonaro
Jerônimo comenta julgamento de Bolsonaro

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu, nesta quarta-feira, 3, que o julgamento da trama golpista que culminou no 8 de janeiro, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus, traz para debate o risco de ruptura com o regime democrático com o episódio.

Bolsonaro, assim como demais integrantes do 'núcleo 1' da trama golpista, começou a ser julgado na terça, 2, pela Primeira Turma do STF.

O que está em jogo é a democracia
Jerônimo Rodrigues sobre julgamento de Bolsonaro

"O que está em jogo é a democracia. A democracia foi posta em risco, 8 de janeiro foi o cúmulo disso. O que está posto nesse julgamento é o ambiente jurídico, está mesa da Corte máxima do país", destacou Jerônimo em agenda.

Leia Também:

Bolsonaro no STF: defesa alega inocência de Walter Braga Netto
Nogueira atuou para demover Bolsonaro de golpe, diz advogado
Prefeito de cidade baiana declara apoio a Jerônimo Rodrigues
Defesa de Bolsonaro cita caso Dreyfus e pede absolvição de ex-presidente

"Se fosse coisa que não tivesse motivação, não estaria na Corte máxima, estaria em instâncias menores. Acompanhei ontem espaçadamente. Está tendo direito de defesa, espero que a justiça seja feita [...] Não entendo isso como perseguição, porque está tendo direito a defesa", completou o governador.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem pelos seguintes crimes

  • Golpe de Estado;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa armada;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

