Jerônimo se manifesta sobre julgamento de Bolsonaro; veja

Jerônimo comenta julgamento de Bolsonaro - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu, nesta quarta-feira, 3, que o julgamento da trama golpista que culminou no 8 de janeiro, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus, traz para debate o risco de ruptura com o regime democrático com o episódio.

Bolsonaro, assim como demais integrantes do 'núcleo 1' da trama golpista, começou a ser julgado na terça, 2, pela Primeira Turma do STF.

"O que está em jogo é a democracia. A democracia foi posta em risco, 8 de janeiro foi o cúmulo disso. O que está posto nesse julgamento é o ambiente jurídico, está mesa da Corte máxima do país", destacou Jerônimo em agenda.

"Se fosse coisa que não tivesse motivação, não estaria na Corte máxima, estaria em instâncias menores. Acompanhei ontem espaçadamente. Está tendo direito de defesa, espero que a justiça seja feita [...] Não entendo isso como perseguição, porque está tendo direito a defesa", completou o governador.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem pelos seguintes crimes