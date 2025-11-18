Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCONTRO

Jerônimo se reúne com bancada de dissidentes e ajusta aliança para 26

Governador recebeu deputados da federação partidária Solidariedade e PRD

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/11/2025 - 20:40 h
Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba.
Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (18) deputados da federação partidária Solidariedade e PRD, para segundo ele, “diálogos importantes sobre os avanços do estado”.

Leia Também:

"Vai entrar o grosso": secretário pastor anuncia mais verba para evangélicos
Alba aprova projeto que beneficia servidores sindicalizados
Alba aprova aumento de idade para ingresso nos Tribunais de Contas

Participaram da reunião, o presidente da federação, Marcinho Oliveira, Luciano Araújo, Pancadinha e também Raimundinho da Jr. e Vitor Azevedo, estes dois ainda filiados ao PL.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em uma postagem nas redes sociais, Jerônimo afirmou que a parceria servirá para a construção de “um caminho de desenvolvimento, compromisso e trabalho pela Bahia”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jerônimo Rodrigues (@jeronimorodriguesba)

Reuniões

Em novembro, Jerônimo Rodrigues iniciou os atendimentos às bancadas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O objetivo dos encontros, segundo o próprio governador, é ouvir as demandas dos deputados, mas também está na mesa o apoio a sua reeleição em 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba encontro Jerônimo Rodrigues PRD reeleição Solidariedade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Jerônimo continua série de reuniões com bancadas da Alba.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x