Jerônimo se reúne com bancada de dissidentes e ajusta aliança para 26
Governador recebeu deputados da federação partidária Solidariedade e PRD
Por Anderson Ramos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (18) deputados da federação partidária Solidariedade e PRD, para segundo ele, “diálogos importantes sobre os avanços do estado”.
Participaram da reunião, o presidente da federação, Marcinho Oliveira, Luciano Araújo, Pancadinha e também Raimundinho da Jr. e Vitor Azevedo, estes dois ainda filiados ao PL.
Em uma postagem nas redes sociais, Jerônimo afirmou que a parceria servirá para a construção de “um caminho de desenvolvimento, compromisso e trabalho pela Bahia”.
Reuniões
Em novembro, Jerônimo Rodrigues iniciou os atendimentos às bancadas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O objetivo dos encontros, segundo o próprio governador, é ouvir as demandas dos deputados, mas também está na mesa o apoio a sua reeleição em 2026.
