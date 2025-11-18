Menu
HOME > BAHIA
OH, GLÓRIA!

"Vai entrar o grosso": secretário pastor anuncia mais verba para evangélicos

Junior de Araci confirma, em entrevista, que alterou edital para privilegiar segmento

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

18/11/2025 - 20:13 h
Junior de Araci pautou seu mandato na Câmara pela defesa do segmento evangélico e agora faz o mesmo na secretaria de cultura
-

A secretaria de Cultura de Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai continuar privilegiando o segmento evangélico com as verbas da Lei Aldir Blanc. Pelo menos foi o que deixou transparecer o secretário, pastor e vereador licenciado, Júlio da Silveira Reis Júnior.

Em entrevista a uma rádio comunitária, Júnior de Araci, como é conhecido, confirmou que alterou o teor dos editais para favorecer o segmento do qual faz parte e deixou transparecer que outros editais irão favorecer a realização de eventos evangélicos.

Em resposta a um ouvinte que cobrava um evento voltado aos evangélicos, o secretário pastor respondeu: "Não teve (evento evangélico) ainda porque o recurso não chegou", disse Júnior de Araci, lembrando que está executando saldo do repasse do ano anterior, da ordem de R$ 154 mil.

"O grosso da cultura, valor da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) não chegou ainda, vai chegar em dezembro e nóa vamos executar', disse o secretário, deixando no ar que a verba de cerca de R$ 500 mil irá priorizar projetos ligados à igreja evangélica.

Parceiros de anos

Júnior de Araci afirmou que a cultura evangélica não era contemplada no município, o que não corresponde à verdade. O próprio secretário, no exercício do mandato de vereador em 2020, promoveu um festival de música gospel, em parceria com os pastores Gabriel Simões e Eric Carvalho, sob coordenação da pastora Maria Nazaré Malvar Reis.

Tanto Gabriel quanto Eric aparecem em vídeos no instagram da secretaria ao lado do secretário que anuncia para breve a presença de ambos no município. As postagens são de quatro meses atrás. Nazaré, além de esposa do secretário, ocupa cargo na secretaria.

Eric chegou a ser contemplado no edital "Capacita Cultura" mas foi inabilitado após ser detectada irregularidade na documentação. O pasor é líder da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), da qual o secretário pastor faz parte.

Outro contemplado, no edital de "influencer digital cultural", foi o também pastor Alcides Reis Santos Junior, conhecido como Pastor Junior Santos, influenciador gospel com mais de 400 mil seguidores.

Curiosamente, o edital exigia que o proponente tivesse, no mínimo, 300 mil seguidores. O pastor oferece serviços de mentoria para alavancagem do número de seguidores em diversas plataformas promove conteúdos da esposa do secretário, Nazaré.

Muito mais

Sobre o cancelamento dos primeiros editais e a publicação de nova convocação para 'garantir a participação de candidatos ligados à música, artes cênicas, literatura e outros eventos de natureza gospel', o secretário deixou claro que, pela sua vontade, haveria muito mais verba para os evangélicos.

"Quando coloquei a emenda para mudar o edital teve alguns que foram criticar. Sabe por que? Porque nosso povo não é unido. Se nosso povo fosse unido a gente teria muito mais coisa".

Cultura DIas d'Ávila evangélicos Lei Aldir Blanc Verba pública

