Jerônimo terá R$ 77 bilhões para investimentos na Bahia em 2026

Governador Jerônimo Rodrigues (PT). - Foto: GOVBA

Na última sessão do ano, realizada nesta segunda-feira, 22, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima a receita e fixa a despesa do Governo da Bahia para o ano de 2026, no montante de R$ 77,4 bilhões, um aumento de 10% se comparado com o orçamento aprovado para 2025, que foi de R$ 70,8 bilhões.

A proposta prevê que a composição do orçamento para o ano que vem será de R$ 48,2 bilhões na área fiscal, R$ 27,5 bilhões na Seguridade Social, e R$ 1,7 bilhão para investimento das empresas, integrado pelas estatais não dependentes. O texto foi aprovado por maioria, com voto contrário do deputado Hilton Coelho (PSOL).

Após a aprovação da PLOA, a Alba entra em recesso e só retorna às atividades no dia 3 de fevereiro de 2026.

Na sessão desta segunda, também foram aprovadas as indicações de Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para os cargos de conselheiros do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA) e o Projeto de Lei Complementar (PLC) que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).