Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTAS

Jerônimo terá R$ 77 bilhões para investimentos na Bahia em 2026

Orçamento foi aprovado na última sessão do ano na Alba, realizada nesta segunda-feira, 22

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

22/12/2025 - 21:44 h
Governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Governador Jerônimo Rodrigues (PT). -

Na última sessão do ano, realizada nesta segunda-feira, 22, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima a receita e fixa a despesa do Governo da Bahia para o ano de 2026, no montante de R$ 77,4 bilhões, um aumento de 10% se comparado com o orçamento aprovado para 2025, que foi de R$ 70,8 bilhões.

Leia Também:

Homenagens à ditadura militar na Bahia serão proibidas
Aprovado ao TCE-BA, Otto Filho se despede da política: "Não me envolvo mais”
Alba ignora Justiça e aprova indicação de Josias Gomes ao TCE

A proposta prevê que a composição do orçamento para o ano que vem será de R$ 48,2 bilhões na área fiscal, R$ 27,5 bilhões na Seguridade Social, e R$ 1,7 bilhão para investimento das empresas, integrado pelas estatais não dependentes. O texto foi aprovado por maioria, com voto contrário do deputado Hilton Coelho (PSOL).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a aprovação da PLOA, a Alba entra em recesso e só retorna às atividades no dia 3 de fevereiro de 2026.

Na sessão desta segunda, também foram aprovadas as indicações de Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para os cargos de conselheiros do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA) e o Projeto de Lei Complementar (PLC) que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia Jerônimo Rodrigues orçamento público PLOA 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x