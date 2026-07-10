MUDANÇAS NO PRIMEIRO ESCALÃO
João Carlos assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia
Nomeação foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta sexta, 10
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), promoveu mudanças no primeiro escalão e nomeou nesta sexta-feira, 10, o engenheiro agrônomo João Carlos Oliveira da Silva (PSB) para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).
O novo titular assume a pasta no lugar de Aécio Moreira do Nascimento, que permaneceu no cargo até o último dia 8 de julho.
Em seu último ato como secretário, Aécio instituiu um Grupo de Trabalho responsável por colaborar na elaboração do Plano Estadual de Mineração (PEM) e da nova Política Estadual de Mineração.
O grupo terá a missão de propor diretrizes para o setor extrativista baiano, incorporando aspectos de sustentabilidade ambiental.
Atuações no governo da Bahia
Além de engenheiro agrônomo, João Carlos Oliveira da Silva é um gestor público com longa trajetória na administração estadual.
Ele assumiu o comando da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) em maio de 2021, durante o governo do ex-governador Rui Costa (PT), após atuar como secretário do Meio Ambiente entre 2019 e 2021, com foco em licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável.
Durante sua passagem pelas áreas de Meio Ambiente e Agricultura, trabalhou em parceria com a SDE na viabilização de projetos como o Polo Bioenergético e Sucroalcooleiro da Bahia.
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Qual é o papel da SDE?
Ao assumir o novo cargo, João Carlos passa a comandar uma das principais pastas da área de desenvolvimento do Estado, responsável por articular a atração de investimentos, incentivar a instalação de novas indústrias e fomentar negócios que impactam diretamente a geração de empregos e a arrecadação estadual.
Entre os projetos em andamento está a elaboração da nova Política Estadual de Mineração, trabalho desenvolvido em conjunto com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).