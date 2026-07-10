Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

MUDANÇAS NO PRIMEIRO ESCALÃO

João Carlos assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia

Nomeação foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta sexta, 10

Ane Catarine
Por
O novo secretário João Carlos Oliveira
O novo secretário João Carlos Oliveira - Foto: GOV/Carol Garcia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), promoveu mudanças no primeiro escalão e nomeou nesta sexta-feira, 10, o engenheiro agrônomo João Carlos Oliveira da Silva (PSB) para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O novo titular assume a pasta no lugar de Aécio Moreira do Nascimento, que permaneceu no cargo até o último dia 8 de julho.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em seu último ato como secretário, Aécio instituiu um Grupo de Trabalho responsável por colaborar na elaboração do Plano Estadual de Mineração (PEM) e da nova Política Estadual de Mineração.

O grupo terá a missão de propor diretrizes para o setor extrativista baiano, incorporando aspectos de sustentabilidade ambiental.

Atuações no governo da Bahia

Além de engenheiro agrônomo, João Carlos Oliveira da Silva é um gestor público com longa trajetória na administração estadual.

Ele assumiu o comando da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) em maio de 2021, durante o governo do ex-governador Rui Costa (PT), após atuar como secretário do Meio Ambiente entre 2019 e 2021, com foco em licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável.

Durante sua passagem pelas áreas de Meio Ambiente e Agricultura, trabalhou em parceria com a SDE na viabilização de projetos como o Polo Bioenergético e Sucroalcooleiro da Bahia.

Leia Também:

ENCONTRO

Jerônimo reúne conselho político para balanço do PGP
Jerônimo reúne conselho político para balanço do PGP imagem

PARCERIA

Lula liga para Jerônimo e manda recado para políticos baianos; assista
Lula liga para Jerônimo e manda recado para políticos baianos; assista imagem

PRÉ-CAMPANHA

José Carlos Araújo assume vaga de Leo Prates na Câmara dos Deputados
José Carlos Araújo assume vaga de Leo Prates na Câmara dos Deputados imagem

Qual é o papel da SDE?

Ao assumir o novo cargo, João Carlos passa a comandar uma das principais pastas da área de desenvolvimento do Estado, responsável por articular a atração de investimentos, incentivar a instalação de novas indústrias e fomentar negócios que impactam diretamente a geração de empregos e a arrecadação estadual.

Entre os projetos em andamento está a elaboração da nova Política Estadual de Mineração, trabalho desenvolvido em conjunto com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues João Carlos Oliveira da Silva SDE

Relacionadas

Mais lidas