João Roma reage à prisão domiciliar de Bolsonaro: “Vergonha pro Brasil”
Ex-ministro se solidarizou com Bolsonaro, a quem chamou de “perseguido político"
Por Redação
O presidente do PL Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes em determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto descumprimento de medidas cautelares.
Para Roma, a decisão revela o que chamou de um “Judiciário apartado da Lei”, que estaria atuando com viés ideológico. “A prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro escancara a verdadeira face de um Judiciário que serve exclusivamente à sua ideologia e aos seus próprios interesses”, afirmou o ex-ministro em suas redes sociais.
De acordo com João Roma, medidas como essa representam um enfraquecimento da democracia brasileira. “Decisões políticas como essa só enfraquecem nossa democracia, causando indignação popular e das pessoas de bem de nosso país”, declarou. Ele também se solidarizou com Bolsonaro, a quem chamou de “perseguido político”.
“Me solidarizo com o presidente Bolsonaro, perseguido político, que nunca teve condenação por corrupção ou malversação de recursos públicos. Ao contrário, não roubou o Brasil, nem deixou eles roubarem”, afirmou Roma.
Ele também criticou o que considera uma inversão de valores na Justiça brasileira. “Infelizmente o que temos visto todos os dias são os corruptos sendo absolvidos e os homens de bem sendo levianamente condenados”. O dirigente do PL ainda classificou a situação como uma “vergonha para o Brasil”.
