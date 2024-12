Jornalistas de A TARDE comentam 2ª vitória no Prêmio Jânio Lopo

Eduardo Dias e Gabriela Araújo venceram o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo pela 2º vez - Foto: Reprodução Youtube

Os jornalistas Eduardo Dias e Gabriela Araújo falaram, nesta quinta-feira, 12, ao programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM sobre a sensação de terem sido premiados pela segunda vez com o prêmio Jânio Lopo de Jornalismo pela cobertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Salvador.

Leia mais

>> Jornalistas de A TARDE recebem Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo

>> Jornalistas de A TARDE vencem Troféu Jânio Lopo pela 2ª vez

Vencedor novamente na categoria Internet, Eduardo Dias, que também já agraciado com as medalhas Thomé de Souza e Título de Cidadão de Salvador no ano passado, destacou o trabalho em grupo da editoria de política do A TARDE.

“Foi fruto de um esforço coletivo. Um trabalho encabeçado pelo nosso líder e editor-chefe Fernando Valverde, do nosso coordenador Rafael Tiago e do diretor de conteúdo, Rafael Sena e toda a diretoria do Grupo a Tarde que nos dá as melhores condições para a gente fazer um trabalho de excelência”, disse

Duplamente premiada e pelo segundo ano consecutivo a única mulher a ser agraciada com a honraria, Gabriela Araújo destacou os obstáculos que as jornalistas precisam superar para fazer a cobertura política em Salvador.

“Eu acredito que falta um pouco mais de reconhecimento dos políticos pelo trabalho da mulher. Não é fácil a tarefa de informar, mas para nós mulheres a dificuldade é dobrada. Muitos nos deslegitimam, nos descredibilizam, ignoram, fingem que a gente não está ali e não levam o nosso trabalho a sério. Os políticos são em sua maioria homem e precisam repensar este espaço e dar mais valor a mulher no jornalismo político de fato”, ressaltou.

De autoria do vereador Téo Senna (PSDB), instituído em 2010, por meio do Projeto de Resolução Nº 14/2010, o prêmio homenageia a memória do jornalista Jânio Lopo, uma referência no jornalismo político baiano, falecido em 5 de março de 2010, e tem como objetivo reconhecer jornalistas que cobrem as atividades legislativas da Câmara Municipal de Salvador.