Júnior Marabá sela presença de Flávio Bolsonaro na Bahia Farm Show

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), chancelou a vinda do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ao estado da Bahia, em uma postagem feita nas redes sociais, nesta quinta-feira (4).

Em vídeo publicado no seu Instagram (veja abaixo), o chefe do Executivo municipal afirmou que o liberal estará na Bahia Farm Show, maior evento de agronegócio do Norte-Nordeste do país, na próxima terça-feira, 9, às 15h. Segundo Marabá, Flávio estará acompanhado do pré-candidato ao Senado, João Roma (PL).

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"Mais que confirmada a presença do nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, acompanhado do nosso próximo senador pela Bahia, João Roma, na Bahia Farm Show. Eles estarão conosco aqui nesta terça, dia 9, às 15h", afirmou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães.

"Flávio defende o desenvolvimento econômico, defende o agronegócio [...] Luís Eduardo Magalhães é a quinta economia da Bahia. Luís Eduardo Magalhães é a cidade que mais cresce no estado, que gera emprego e gera renda. E nós entendemos que a maior justiça social é o crescimento do indivíduo através do emprego, da renda e de oportunidades. E é isso que o agronegócio brasileiro faz, impulsionando diversos setores", completou o gestor.

PL tinha feito confirmação na quarta-feira

A chancela de Marabá se soma à conformação do Partido Liberal (PL) que, na quarta-feira, 3, confirmou a vinda de Flávio Bolsonaro ao estado na próxima semana.

Esta será a primeira vez que Flávio visita a Bahia após o anúncio de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, em novembro do ano passado.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Flávio pode ter uma segunda agenda no estado ainda neste mês. Isso porque o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), o convidou para participar do São João da cidade. A participação dele no evento ainda não está confirmada.

Lula também vai

Um dia antes da vinda de Flávio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer a abertura da feira. O mandatário terá a companhia do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT).