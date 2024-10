Justiça contacta Alba para nova investigação de Soane Galvão

Deputada estadual, Soane Galvão (PSB), e Marão, seu esposo e atual prefeito de Ilhéus - Foto: Divulgação

Um novo inquérito policial deve investigar a deputada estadual, Soane Galvão (PSB), esposa de Mario Alexandre (PSD), conhecido como Marão, atual prefeito de Ilhéus, no sul da Bahia. A investigação aponta crimes eleitorais, práticas de abuso de poder político e econômico, entre outras práticas.

A parlamentar e o gestor municipal se tornaram alvos de investigação da Polícia Federal (PF) pelas práticas em 2022, quando Soane ainda era candidata nas eleições estaduais. Segundo o Bahia Notícias, o documento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou um contato com a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Visando ao encaminhamento de intimação para comparecimento da Excelentíssimo Senhora Deputada Estadual Soane Galvão, esclarecendo sobre a possibilidade de realização da diligência à distância”, diz o documento.

Além da parlamentar, a prefeitura de Ilhéus também recebeu o mesmo contato do órgão para comparecimento do prefeito Mário Alexandre. “Quarde-se em cartório o comparecimento do intimado para conclusão” da investigação da Polícia Federal.

De acordo com o Bahia Notícias, um outro trecho do ofício descreve alguma das práticas ilegais realizadas por Marão na prefeitura com o objetivo de eleger sua esposa. Um desses casos estava relacionado com funcionários públicos do municípios coagidos pelo prefeito para atuarem e trabalharem na campanha de Soane na época.

Além disso, a investigação também apontou que professores de Ihéus estariam sendo forçados a ajudarem na campanha, participando de atos como caminhadas e em publicações nas redes sociais.

Outra questão tratada na denúncia está relacionada a “publicidade institucional casada de atos e obras públicas”, “improbidade administrativa eleitoral” “Abuso de Autoridade”, entre outros.

O TRE-BA e outros órgãos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre uma possível cassação do mandato da parlamentar.