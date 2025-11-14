JULGAMENTO
Justiça italiana marca data de audiência do caso Zambelli
Deputada federal licenciada aguarda processo de extradição
Por Redação
A justiça italiana marcou a data da audiência que vai analisar a extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A audiência está marcada para o dia 27 de novembro para 13h no horário local, 9h no horário de Brasília. O Ministério Público da Itália já deu um parecer favorável à extradição de Zambelli.
Ela já está presa pós-condenação no STF e, então, estava foragida, foi presa e, agora, aguarda esse processo de extradição que a justiça vai julgar no final do mês. A parlamentar está presa preventivamente desde 29 de julho, após decisão da Justiça italiana, que apontou alto risco de fuga.
Em meio a isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados se prepara também para analisar o processo de cassação de Zambelli. O deputado Diego Garcia, do Republicanos, do Paraná, informou que já encerrou a fase de diligência e já começou a preparar o parecer final e quer concluir até o dia 26 para, a partir disso, votar em relação à cassação de Zambelli.
Condenação
Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em razão da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes que a sentença se tornasse definitiva, ela deixou o Brasil e se refugiou na Itália, o que resultou na inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol, por meio da difusão vermelha.
A deputada foi localizada e detida nos arredores de Roma, e desde então está presa na penitenciária feminina de Rebibbia, onde aguarda a conclusão do processo de extradição.
