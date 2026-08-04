Lavagem de dinheiro: familiares de senador do PDT são alvos da PF

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A nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 4, tem como alvos familiares do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o advogado e empresário Willer Tomaz. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro decorrentes de fraudes bilionárias em descontos associativos do INSS.

Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Distrito Federal e no Maranhão.

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Segundo a Polícia Federal, a operação busca identificar se houve tentativa de ocultar a origem e o destino de recursos por meio do uso de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e transações em dinheiro vivo.

Qual é a relação do senador com a operação?

Inicialmente, a Polícia Federal informou que o senador Weverton Rocha, vice-líder do governo no Congresso, era alvo da operação. A informação, porém, foi corrigida posteriormente pela corporação, que afirmou que o parlamentar não é investigado nesta etapa.

Até o momento, a polícia não informou qual é a relação dos alvos com Weverton nem detalhou por que eles foram incluídos na investigação.

Defesa de Willer Tomaz

O advogado Willer Tomaz afirmou, por meio de nota, que não é investigado na Operação Sem Desconto.

Segundo ele, o mandado de busca e apreensão ocorreu porque é proprietário de uma aeronave utilizada pelo senador Weverton Rocha em uma viagem.

A defesa afirmou que a disponibilização da aeronave teve caráter pessoal e não possui relação com as investigações sobre fraudes em descontos previdenciários.

“Willer Tomaz não é investigado no âmbito da Operação Sem Desconto e não possui qualquer vínculo com o esquema de fraudes em descontos previdenciários apurado pela Polícia Federal”, diz a nota.

O advogado afirmou ainda que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e que confia na apuração dos fatos.