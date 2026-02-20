Lei Rouanet vai bancar museu dedicado ao brega ao custo de R$ 4 milhões

Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife - Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

O Brasil pode ganhar um museu voltado para o brega, ritmo brasileiro originado entre as décadas de 1940 e 1960, caracterizado por melodias românticas, dramáticas e dançantes, muitas vezes associadas a bailes de "dança agarrada".

Recentemente, o Ministério da Cultura autorizou a ONG Porto Cultural a captar, até 31 de dezembro deste ano, o valor de pouco mais de R$ 4,1 milhões, por meio da Lei Rouanet para a implementação do “Museu do Brega” no Recife — a cidade disputa com Belém o título de capital nacional do ritmo.

De acordo com o projeto, o museu deverá ser construído no Recife Antigo e servirá como uma “instituição museológica voltada à memória, pesquisa, preservação, documentação, comunicação e educação, reconhecendo o brega como expressão relevante da cultura popular brasileira e parte do patrimônio cultural imaterial”.

O espaço deve mesclar acervos físico e digital, com exposições permanentes e temporárias, além de prever, entre outros ambientes, áreas expositivas, áreas técnicas para gestão e preservação do acervo, espaços de convivência e sustentabilidade.

Quem é a Porto Cultural?

Em seu site, a Porto Cultural se define como uma ONG, sem fins lucrativos, que tem como missão difundir, organizar e aquecer a cultura e o esporte em suas diversas manifestações, como música, pintura, escultura, teatro, arquitetura, dentre outras linguagens.