Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Lei Rouanet vai bancar museu dedicado ao brega ao custo de R$ 4 milhões

Autorização para captação de recursos foi dada pelo Ministério da Cultura

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/02/2026 - 14:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife
Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife -

O Brasil pode ganhar um museu voltado para o brega, ritmo brasileiro originado entre as décadas de 1940 e 1960, caracterizado por melodias românticas, dramáticas e dançantes, muitas vezes associadas a bailes de "dança agarrada".

Recentemente, o Ministério da Cultura autorizou a ONG Porto Cultural a captar, até 31 de dezembro deste ano, o valor de pouco mais de R$ 4,1 milhões, por meio da Lei Rouanet para a implementação do “Museu do Brega” no Recife — a cidade disputa com Belém o título de capital nacional do ritmo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Escola que homenageou Lula usou verba da Lei Rouanet? Entenda polêmica
Lei Rouanet já gerou mais empregos que a construção civil no Brasil
Margareth Menezes sobre a Rouanet: “Debate da ignorância, a gente não faz”
Margareth Menezes defende Rouanet na Noite da Beleza Negra e garante conquista

De acordo com o projeto, o museu deverá ser construído no Recife Antigo e servirá como uma “instituição museológica voltada à memória, pesquisa, preservação, documentação, comunicação e educação, reconhecendo o brega como expressão relevante da cultura popular brasileira e parte do patrimônio cultural imaterial”.

O espaço deve mesclar acervos físico e digital, com exposições permanentes e temporárias, além de prever, entre outros ambientes, áreas expositivas, áreas técnicas para gestão e preservação do acervo, espaços de convivência e sustentabilidade.

Quem é a Porto Cultural?

Em seu site, a Porto Cultural se define como uma ONG, sem fins lucrativos, que tem como missão difundir, organizar e aquecer a cultura e o esporte em suas diversas manifestações, como música, pintura, escultura, teatro, arquitetura, dentre outras linguagens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lei Rouanet Ministério da Cultura Museu do Brega Recife

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Museu do Brega deve ser implementado no Centro Antigo do Recife
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x