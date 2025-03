"Liberdade é mais importante do que a vida", diz Bolsonaro sobre filho

Jair Bolsonaro esteve no Senado Federal nesta terça-feira (18) - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)classificou a decisão do seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), de se licenciar do mandato de deputado federal para se exilar nos Estados Unidos como uma tentativa de combater o “nazifacismo”.

“O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por uma momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifacismo, que cada vez mais avança em nosso país”, iniciou o ex-mandatário, que aparentava estar emocionado, durante coletiva de imprensa no Senado Federal.

O filho ‘03’ do ex-presidente anunciou nesta terça-feira, 18, que se licenciará da sua atuação parlamentar para tentar fugir do que chamou de “perseguição política” do Judiciário. O afastamento acontece uma semana antes do julgamento do seu pai noSupremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista.

Já Bolsonaro diz que a iniciativa é “válida quando se quer um país forte e independente”. E continuou: “A liberdade não tem preço, ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida”.

Veja vídeo